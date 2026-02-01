Патриарх Кирилл многое делает для духовного развития, заявил Володин

https://ria.ru/20260201/volodin-2071568005.html
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 17-летием интронизации, отметив, что он... РИА Новости, 01.02.2026
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 17-летием интронизации, отметив, что он многое делает для укрепления веры, духовного развития общества и сохранения традиционных ценностей.
В Русской церкви 1 февраля празднуют 17-ю годовщину интронизации патриарха Кирилла.
"Как предстоятель Русской православной церкви
Вы многое делаете для укрепления веры, духовного развития нашего общества, сохранения традиционных ценностей. Ваш вклад в поддержание межконфессионального и межнационального согласия, защиту исторической памяти, нравственное воспитание вызывает глубокое уважение", - сказал Володин
, слова которого привели на сайте ГД
.
Председатель Государственной думы также пожелал патриарху здоровья и всего наилучшего.
Поместный собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля того же года состоялась его интронизация. В РПЦ день интронизации отмечается как праздник: предстоятель совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя с участием многочисленных иерархов и священников, затем его поздравляют, обычно говорится и о развитии церковной жизни за период его патриаршества.