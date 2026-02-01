Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл многое делает для духовного развития, заявил Володин - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:08 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/volodin-2071568005.html
Патриарх Кирилл многое делает для духовного развития, заявил Володин
Патриарх Кирилл многое делает для духовного развития, заявил Володин - РИА Новости, 01.02.2026
Патриарх Кирилл многое делает для духовного развития, заявил Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 17-летием интронизации, отметив, что он... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T17:08:00+03:00
2026-02-01T17:08:00+03:00
религия
вячеслав володин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017697928_0:0:2672:1504_1920x0_80_0_0_d01c6a43c737b2c20715bbc9af0d2ebe.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017697928_0:0:2672:2004_1920x0_80_0_0_86386777becee41cd012eb5b414c76b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав володин, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, госдума рф
Религия, Вячеслав Володин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Госдума РФ
Патриарх Кирилл многое делает для духовного развития, заявил Володин

Володин: патриарх Кирилл многое делает для сохранения традиционных ценностей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 17-летием интронизации, отметив, что он многое делает для укрепления веры, духовного развития общества и сохранения традиционных ценностей.
В Русской церкви 1 февраля празднуют 17-ю годовщину интронизации патриарха Кирилла.
"Как предстоятель Русской православной церкви Вы многое делаете для укрепления веры, духовного развития нашего общества, сохранения традиционных ценностей. Ваш вклад в поддержание межконфессионального и межнационального согласия, защиту исторической памяти, нравственное воспитание вызывает глубокое уважение", - сказал Володин, слова которого привели на сайте ГД.
Председатель Государственной думы также пожелал патриарху здоровья и всего наилучшего.
Поместный собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля того же года состоялась его интронизация. В РПЦ день интронизации отмечается как праздник: предстоятель совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя с участием многочисленных иерархов и священников, затем его поздравляют, обычно говорится и о развитии церковной жизни за период его патриаршества.
 
РелигияВячеслав ВолодинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала