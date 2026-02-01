Патриарх Кирилл многое делает для духовного развития, заявил Володин

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 17-летием интронизации, отметив, что он многое делает для укрепления веры, духовного развития общества и сохранения традиционных ценностей.

Поместный собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля того же года состоялась его интронизация. В РПЦ день интронизации отмечается как праздник: предстоятель совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя с участием многочисленных иерархов и священников, затем его поздравляют, обычно говорится и о развитии церковной жизни за период его патриаршества.