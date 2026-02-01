https://ria.ru/20260201/vladikavkaz-2071595422.html
В аэропорту Владикавказа объявили план "Ковер"
В аэропорту Владикавказа объявили план "Ковер" - РИА Новости, 01.02.2026
В аэропорту Владикавказа объявили план "Ковер"
В аэропорту Владикавказа объявлен план "Ковер", сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T22:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
владикавказ
сергей меняйло
владикавказ
2026
В аэропорту Владикавказа объявили план "Ковер"
