В Виннице мужчина открыл огонь в сторону группы оповещения военкомата

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Неизвестный открыл огонь в сторону группы оповещения военкомата в Виннице на Украине, сообщили в Винницком областном управлении полиции.
"Около 10.40 (11.40 мск - ред.) в полицию поступило сообщение о выстрелах на перекрестке улиц Малевича и Героев Нацгвардии... Неизвестный мужчина увидел группу оповещения и произвел несколько выстрелов в их сторону, после чего скрылся с места происшествия. Никто не пострадал. Наряды полиции ориентированы на розыск мужчины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
В ведомстве уточнили, что это произошло в областном центре.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.