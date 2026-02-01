В Венесуэле заявили о невозможности третьей стороны управлять ее ресурсами

КАРАКАС, 1 фев - РИА Новости. Венесуэльское законодательство не предполагает, чтобы третья сторона управляла национальными ресурсами, сообщил РИА Новости заместитель председателя партии Podemos Уильям Родригес.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы отдадут США 30-50 миллионов баррелей нефти, и пообещал, что переданная Каракасом нефть будет продана по рыночным ценам, а деньги пойдут во благо народов Венесуэлы и США. В другом заявлении американский лидер сказал, что Штаты управляют нефтью Венесуэлы.
"В венесуэльском законодательстве не предусмотрено, чтобы третья страна подобным образом распоряжалась нашими энергетическими ресурсами", - сказал Родригес, комментируя намерение США торговать венесуэльской нефтью.
Родригес, который ранее входил в состав комиссии по энергетике и нефти Национальной ассамблеи, добавил, что осуществление этих планов Трампа стало бы колоссальным откатом с точки зрения законодательства, суверенитета и права народа Венесуэлы самостоятельно управлять своими ресурсами и осуществлять свободное самоопределение, в том числе в сфере углеводородов.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Вашингтон, по словам Трампа, получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что гораздо больше года.