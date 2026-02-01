В Венесуэле заявили о невозможности третьей стороны управлять ее ресурсами

"В венесуэльском законодательстве не предусмотрено, чтобы третья страна подобным образом распоряжалась нашими энергетическими ресурсами", - сказал Родригес, комментируя намерение США торговать венесуэльской нефтью.

Родригес, который ранее входил в состав комиссии по энергетике и нефти Национальной ассамблеи, добавил, что осуществление этих планов Трампа стало бы колоссальным откатом с точки зрения законодательства, суверенитета и права народа Венесуэлы самостоятельно управлять своими ресурсами и осуществлять свободное самоопределение, в том числе в сфере углеводородов.