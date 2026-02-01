Рейтинг@Mail.ru
Венесуэльский политик назвал США лучшим рынком для прямой продажи нефти - РИА Новости, 01.02.2026
05:58 01.02.2026
Венесуэльский политик назвал США лучшим рынком для прямой продажи нефти
Венесуэльский политик назвал США лучшим рынком для прямой продажи нефти
Венесуэльский политик назвал США лучшим рынком для прямой продажи нефти

РИА Новости: Уильям Родригес назвал сделки с США по продаже нефти выгодными

© AP Photo / Matias DelacroixГраффити с изображением нефтяных насосов и скважин в Каракасе
Граффити с изображением нефтяных насосов и скважин в Каракасе. Архивное фото
КАРАКАС, 1 фев - РИА Новости. Прямые сделки по продаже венесуэльской нефти Соединенным Штатам являются наиболее выгодными с экономической точки зрения, заявил РИА Новости заместитель председателя партии Podemos Уильям Родригес.
"Если деньги поступают напрямую в рамках сделки купли-продажи с США - это отлично. Нравится нам это или нет, но наш лучший рынок - североамериканский, потому что фрахт играет огромную роль в формуле расчета конечной цены нефти", - сказал Родригес, бывший член парламентской комиссии по энергетике и нефти.
Место добычи нефти - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Valero купила первую партию венесуэльской нефти, пишут СМИ
22 января, 05:21
Политик прокомментировал таким образом недавнее заявление уполномоченного президента Дельси Родригес о поступлении в страну 300 миллионов долларов от продажи нефти.
По его словам, если средства поступают не в результате прямой продажи, а при посредничестве Вашингтона и через спецсчета американского минфина, речь идет о "колоссальном откате" с точки зрения венесуэльского законодательства, суверенитета и "права народа самостоятельно управлять своими ресурсами".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
США пока не обсудили долю доходов Каракаса от продажи нефти
Вчера, 05:28
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что власти Венесуэлы отдадут Штатам 30-50 миллионов баррелей нефти, и пообещал, что переданная Каракасом нефть будет продана по рыночным ценам, а деньги пойдут во благо народов обеих стран.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Венесуэла получит все средства от первой продажи нефти США
22 января, 14:25
 
В миреСШАВенесуэлаНью-Йорк (город)Николас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресPodemos
 
 
