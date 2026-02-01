Венесуэла приняла в Каракасе спецпредставителя США

МЕХИКО, 1 фев - РИА Новости. Власти Венесуэлы приняли в Каракасе специального представителя США Лауру Догу и обсудили с ней дорожную карту сотрудничества, сообщил министр иностранных дел республики Иван Хиль.

По словам Хиля, в ходе текущих контактов стороны занимаются "формированием дорожной карты взаимодействия по вопросам, представляющим двусторонний интерес", а также "обсуждением и урегулированием существующих разногласий путем дипломатического диалога, на основе взаимного уважения и международного права".