Гол Барбашева не спас "Вегас" от поражения в матче НХЛ с "Сиэтлом"

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Сиэтл Кракен" обыграл "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась победой гостей со счетом 3:2 (2:0, 0:2, 1:0). В составе "Сиэтла" шайбы забросили Ээли Толванен (7-я минута), Джаред Макканн (14) и Каапо Какко (44). У "Вегаса" отличились Иван Барбашев (29) и Митчелл Марнер (40).
01 февраля 2026 • начало в 06:00
Завершен
28:52 • Иван Барбашев
39:48 • Митчелл Марнер
06:50 • Эли Толванен
(Райан Уинтертон, Чендлер Стивенсон)
13:05 • Джаред Маккенн
43:18 • Каапо Какко
В активе 30-летнего российского форварда Барбашева 37 очков (14 голов + 23 передачи) в 54 играх текущего сезона. Его одноклубник Павел Дорофеев не отметился результативными действиями.
"Сиэтл" (61 очко) занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе, который продолжает возглавлять "Вегас" (64).
В следующем матче "Сиэтл" сыграет в гостях с "Анахайм Дакс" 4 февраля. "Вегас" также на выезде встретится с "утками" 2 февраля.
Результаты других матчей:
- "Баффало Сейбрз" - "Монреаль Канадиенс" - 2:4 (0:1, 2:0, 0:3);
- "Оттава Сенаторз" - "Нью-Джерси Девилз" - 4:1 (1:1, 0:0, 3:0);
- "Ванкувер Кэнакс" - "Торонто Мейпл Лифс" - 2:3 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1);
- "Нью-Йорк Айлендерс" - "Нэшвилл Предаторз" - 3:4 (2:2, 1:1, 0:1);
- "Сент-Луис Блюз" - "Коламбус Блю Джекетс" - 3:5 (1:2, 2:2, 0:1);
- "Юта Маммот" - "Даллас Старз" - 2:3 (1:3, 0:0, 1:0).