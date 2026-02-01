Рейтинг@Mail.ru
Гол Барбашева не спас "Вегас" от поражения в матче НХЛ с "Сиэтлом" - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:40 01.02.2026
Гол Барбашева не спас "Вегас" от поражения в матче НХЛ с "Сиэтлом"
"Сиэтл Кракен" обыграл "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T08:40:00+03:00
2026-02-01T08:40:00+03:00
хоккей
спорт
иван барбашев
джаред макканн
каапо какко
сиэтл кракен
вегас голден найтс
анахайм дакс
спорт, иван барбашев, джаред макканн, каапо какко, сиэтл кракен, вегас голден найтс, анахайм дакс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Иван Барбашев, Джаред Макканн, Каапо Какко, Сиэтл Кракен, Вегас Голден Найтс, Анахайм Дакс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
© Фото : Социальные сети НХЛРоссийский нападающий "Вегаса" Иван Барбашев
Российский нападающий Вегаса Иван Барбашев - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Сиэтл Кракен" обыграл "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась победой гостей со счетом 3:2 (2:0, 0:2, 1:0). В составе "Сиэтла" шайбы забросили Ээли Толванен (7-я минута), Джаред Макканн (14) и Каапо Какко (44). У "Вегаса" отличились Иван Барбашев (29) и Митчелл Марнер (40).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
01 февраля 2026 • начало в 06:00
Завершен
Вегас
2 : 3
Сиэтл
28:52 • Иван Барбашев
(Джек Айкел, Бен Хаттон)
39:48 • Митчелл Марнер
(Джек Айкел, Томаш Гертл)
06:50 • Эли Толванен
(Райан Уинтертон, Чендлер Стивенсон)
13:05 • Джаред Маккенн
(Винс Данн, Чендлер Стивенсон)
43:18 • Каапо Какко
(Адам Ларссон)
В активе 30-летнего российского форварда Барбашева 37 очков (14 голов + 23 передачи) в 54 играх текущего сезона. Его одноклубник Павел Дорофеев не отметился результативными действиями.
"Сиэтл" (61 очко) занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе, который продолжает возглавлять "Вегас" (64).
В следующем матче "Сиэтл" сыграет в гостях с "Анахайм Дакс" 4 февраля. "Вегас" также на выезде встретится с "утками" 2 февраля.
Результаты других матчей:
ХоккейСпортИван БарбашевДжаред МакканнКаапо КаккоСиэтл КракенВегас Голден НайтсАнахайм ДаксНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
