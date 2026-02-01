Рейтинг@Mail.ru
В Кировской области 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов
17:51 01.02.2026 (обновлено: 19:40 01.02.2026)
В Кировской области 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов
В Кировской области 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов - РИА Новости, 01.02.2026
В Кировской области 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов
Более двадцати вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Кировской области, сообщила Горьковская железная дорога. РИА Новости, 01.02.2026
происшествия, кировская область, горьковская железная дорога
Происшествия, Кировская область, Горьковская железная дорога
В Кировской области 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов

В Кировской области 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов, пострадавших нет

© Pixabay / PexelsЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Pixabay / Pexels
Железная дорога. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Более двадцати вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Кировской области, сообщила Горьковская железная дорога.
"Сегодня, 1 февраля 2026 года, в 15.50 на перегоне Оричи - Шалегово Горьковской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 21 вагона грузового поезда", — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В результате инцидента никто не пострадал. К месту аварии направили восстановительные поезда.
Движение на перегоне приостановили. Ожидаются задержки пассажирских составов.
ПроисшествияКировская областьГорьковская железная дорога
 
 
