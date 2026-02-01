https://ria.ru/20260201/vagon-2071573713.html
В Кировской области 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов
Более двадцати вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Кировской области, сообщила Горьковская железная дорога. РИА Новости, 01.02.2026
кировская область
В Кировской области 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов, пострадавших нет