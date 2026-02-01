Вагенкнехт выступила против участия ФРГ в европейской ядерной программе

БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в воскресенье раскритиковала инициативы по участию Германии в программах европейского ядерного перевооружения.
Исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер ранее заявил, что Европе следует принимать более активное участие в системе ядерного сдерживания НАТО, а Германии - отправить представителей для обсуждения вопросов сотрудничества в области ядерного сдерживания с Францией. Экс-министр иностранный дел ФРГ Йошка Фишер в интервью газете Tagesspiegel заявлял, что Европе нужно принять меры по созданию своего ядерного арсенала на фоне ослабевания гарантий безопасности со стороны США.
"После заявлений политиков (правой партии Альтернатива для Германии, АдГ - ред.) в пользу создания немецкого ядерного оружия теперь также выступают за участие Германии в создании европейской атомной бомбы лидер ХДС Родерих Кизеветтер и экс-министр иностранных дел партии "Зеленые" Йошка Фишер. Какое безумие!" - написала Вагенкнехт на своей странице в социальной сети Х.
Вагенкнехт указала на то, что приобретение Германией ядерного оружия стало бы серьезным нарушением договора о нераспространении ядерного оружия и договора по формуле 2+4, а также подорвало бы международную систему контроля над ядерным оружием.
"Нашу безопасность повышает не увеличение количества ядерного оружия, а дипломатия, ядерное разоружение и международные договоры", - написала глава ССВ.
Размещение США ракет средней дальности на территории ФРГ представляет для самой Германии большую угрозу и увеличивает опасность для нее стать целью для ядерного удара в случае конфликта, заявила Вагенкнехт, призвав Берлин возглавить дипломатическую инициативу по разоружению.
В 2020 году президент Франции Эммануэль Макрон предлагал европейским странам сотрудничество в области ядерного сдерживания. В октябре 2025 года Макрон в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявил, что Франция работает над модернизацией ядерной доктрины. В декабре газета Paris Match со ссылкой на источник в окружении Макрона писала, что французский лидер выступит с уточнениями ядерной доктрины Франции в начале 2026 года.
Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, подписанный по формуле 2+4 ФРГ, ГДР, СССР, США, Великобританией и Францией в 1990 году в Москве, закрепил отказ Берлина от производства, владения и распоряжения ядерным, биологическим и химическим оружием.