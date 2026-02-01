Вагенкнехт выступила против участия ФРГ в европейской ядерной программе

БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в воскресенье раскритиковала инициативы по участию Германии в программах европейского ядерного перевооружения.

Вагенкнехт указала на то, что приобретение Германией ядерного оружия стало бы серьезным нарушением договора о нераспространении ядерного оружия и договора по формуле 2+4, а также подорвало бы международную систему контроля над ядерным оружием.