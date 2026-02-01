Рейтинг@Mail.ru
Вагенкнехт выступила против участия ФРГ в европейской ядерной программе
23:03 01.02.2026
Вагенкнехт выступила против участия ФРГ в европейской ядерной программе
Вагенкнехт выступила против участия ФРГ в европейской ядерной программе
в мире
германия
сша
сара вагенкнехт
йошка фишер
нато
хдс/хсс
евросоюз
германия
сша
Вагенкнехт выступила против участия ФРГ в европейской ядерной программе

Вагенкнехт выступила против участия Германии в европейской ядерной программе

© AP Photo / Michael SohnСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Michael Sohn
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в воскресенье раскритиковала инициативы по участию Германии в программах европейского ядерного перевооружения.
Исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер ранее заявил, что Европе следует принимать более активное участие в системе ядерного сдерживания НАТО, а Германии - отправить представителей для обсуждения вопросов сотрудничества в области ядерного сдерживания с Францией. Экс-министр иностранный дел ФРГ Йошка Фишер в интервью газете Tagesspiegel заявлял, что Европе нужно принять меры по созданию своего ядерного арсенала на фоне ослабевания гарантий безопасности со стороны США.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Европе нужен прямой канал связи с Россией, заявил глава МИД Франции
Вчера, 22:58
"После заявлений политиков (правой партии Альтернатива для Германии, АдГ - ред.) в пользу создания немецкого ядерного оружия теперь также выступают за участие Германии в создании европейской атомной бомбы лидер ХДС Родерих Кизеветтер и экс-министр иностранных дел партии "Зеленые" Йошка Фишер. Какое безумие!" - написала Вагенкнехт на своей странице в социальной сети Х.
Вагенкнехт указала на то, что приобретение Германией ядерного оружия стало бы серьезным нарушением договора о нераспространении ядерного оружия и договора по формуле 2+4, а также подорвало бы международную систему контроля над ядерным оружием.
"Нашу безопасность повышает не увеличение количества ядерного оружия, а дипломатия, ядерное разоружение и международные договоры", - написала глава ССВ.
Размещение США ракет средней дальности на территории ФРГ представляет для самой Германии большую угрозу и увеличивает опасность для нее стать целью для ядерного удара в случае конфликта, заявила Вагенкнехт, призвав Берлин возглавить дипломатическую инициативу по разоружению.
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Германии разгорелись дебаты о ядерном щите Европы, пишут СМИ
16 января, 11:50
В 2020 году президент Франции Эммануэль Макрон предлагал европейским странам сотрудничество в области ядерного сдерживания. В октябре 2025 года Макрон в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявил, что Франция работает над модернизацией ядерной доктрины. В декабре газета Paris Match со ссылкой на источник в окружении Макрона писала, что французский лидер выступит с уточнениями ядерной доктрины Франции в начале 2026 года.
Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, подписанный по формуле 2+4 ФРГ, ГДР, СССР, США, Великобританией и Францией в 1990 году в Москве, закрепил отказ Берлина от производства, владения и распоряжения ядерным, биологическим и химическим оружием.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Мерц может остаться в истории Германии как неудачник, заявила Вагенкнехт
29 января, 22:24
 
В миреГерманияСШАСара ВагенкнехтЙошка ФишерНАТОХДС/ХССЕвросоюз
 
 
