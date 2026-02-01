Рейтинг@Mail.ru
Глава Николаевской области рассказал об истощении украинцев - РИА Новости, 01.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
20:52 01.02.2026
Глава Николаевской области рассказал об истощении украинцев
Глава Николаевской области рассказал об истощении украинцев
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что украинцы истощены из-за конфликта, и усомнился, что страна сможет продержаться еще... РИА Новости, 01.02.2026
специальная военная операция на украине
украина
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
евросоюз
украина, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз
Глава Николаевской области рассказал об истощении украинцев

Глава Николаевской области Ким: украинцы вряд ли продержатся еще два года

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГлава Николаевской областной администрации Виталий Ким
Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что украинцы истощены из-за конфликта, и усомнился, что страна сможет продержаться еще два года.
"Мы истощены, и это в первую очередь не о (запасах - ред.) оружия и не о (запасах - ред.) ракет, а о людях. У нас всего лишь 40 миллионов человек, и все они истощены. Наши солдаты не могут сражаться в течение четырех-десяти лет", - заявил Ким в интервью британской газете Independent.
Чиновник также усомнился, что Украина сможет продержаться еще два года.
В ноябре 2025 года пресс-бюро СВР России сообщило, что внешнеполитические ведомства стран ЕС с обеспокоенностью фиксируют, что украинцы становятся все более демотивированными и апатичными на фоне сильной усталости от затяжного и изнуряющего конфликта.
Зеленский набросился на Кличко из-за произошедшего в Киеве
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Евросоюз
 
 
