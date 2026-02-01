Рейтинг@Mail.ru
Советник Зеленского наводнил Евросоюз низкосортными яйцами, пишут СМИ
20:10 01.02.2026 (обновлено: 20:52 01.02.2026)
Советник Зеленского наводнил Евросоюз низкосортными яйцами, пишут СМИ
Советник Зеленского наводнил Евросоюз низкосортными яйцами, пишут СМИ
Европейский рынок наводнен низкосортными яйцами куриц-несушек ненадлежащего содержания с Украины, основным выгодоприобретателем является входящий в узкий круг... РИА Новости, 01.02.2026
Советник Зеленского наводнил Евросоюз низкосортными яйцами, пишут СМИ

© Фото : Freepik / mrsirapholЯйца
БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Европейский рынок наводнен низкосортными яйцами куриц-несушек ненадлежащего содержания с Украины, основным выгодоприобретателем является входящий в узкий круг советников Владимира Зеленского, миллиардер и олигарх Юрий Косюк, сообщает издание Berliner Zeitung.
"Яйца куриц клеточного содержания с Украины наводняют ЕС и остаются нераспознанными", - пишет газета.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Украина и Европа стали жертвами собственной пропаганды, считает экс-посол
Вчера, 10:06
Издание ссылается на данные Евростата, согласно которым с января по ноябрь 2025 года Украина экспортировала в ЕС более 85 тысяч тонн столовых яиц на сумму около 148 миллионов евро, в то время как в 2022 году - лишь около 13 тысяч тонн на сумму примерно 18 миллионов евро.
Среди причин столь стремительного роста Berliner Zeitung указывает на то, что в 2022 году ЕС в знак солидарности с Украиной открыл свои аграрные рынки и приостановил действие таможенных пошлин и импортных квот.
По данным газеты, для переработанных яичных продуктов обязательная маркировка страны происхождения не предусмотрена. Также не указывается и способ содержания кур-несушек. Так, украинские яйца попадают среди прочего в макаронные изделия, выпечку, снеки, десерты, майонез или используются в сфере общественного питания.
"Немецкий потребитель уже много лет назад ясно высказался против яиц кур клеточного содержания. Однако именно такие яйца окольными путями попадают на рынок - без маркировки и прозрачности", - посетовала изданию эксперт зоозащитной организации Vier Pfoten ("Четыре лапы") Нора Иррганг.
От этого, как пишет издание, в первую очередь выигрывают крупные аграрные концерны на Украине. Основным выгодоприобретателем газета называет агрохолдинг МХП ("Мироновский хлебопродукт").
"Основным акционером МХП является украинский олигарх и миллиардер Юрий Косюк; данные о размере его доли колеблются от 50% до 65%. Остальные акции находятся в свободном обращении на основном рынке Лондонской фондовой биржи. Кроме того, Косюк входит в узкий круг штаба советников... Владимира Зеленского", - пишет Berliner Zeitung.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Совет ЕС согласовал снижение пошлин на ряд украинских продуктов
13 октября 2025, 11:39
 
В миреУкраинаЮрий КосюкВладимир ЗеленскийЕвросоюзЕвростат
 
 
