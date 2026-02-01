БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Европейский рынок наводнен низкосортными яйцами куриц-несушек ненадлежащего содержания с Украины, основным выгодоприобретателем является входящий в узкий круг советников Владимира Зеленского, миллиардер и олигарх Юрий Косюк, сообщает издание Европейский рынок наводнен низкосортными яйцами куриц-несушек ненадлежащего содержания с Украины, основным выгодоприобретателем является входящий в узкий круг советников Владимира Зеленского, миллиардер и олигарх Юрий Косюк, сообщает издание Berliner Zeitung

"Яйца куриц клеточного содержания с Украины наводняют ЕС и остаются нераспознанными", - пишет газета.

Издание ссылается на данные Евростата , согласно которым с января по ноябрь 2025 года Украина экспортировала в ЕС более 85 тысяч тонн столовых яиц на сумму около 148 миллионов евро, в то время как в 2022 году - лишь около 13 тысяч тонн на сумму примерно 18 миллионов евро.

Среди причин столь стремительного роста Berliner Zeitung указывает на то, что в 2022 году ЕС в знак солидарности с Украиной открыл свои аграрные рынки и приостановил действие таможенных пошлин и импортных квот.

По данным газеты, для переработанных яичных продуктов обязательная маркировка страны происхождения не предусмотрена. Также не указывается и способ содержания кур-несушек. Так, украинские яйца попадают среди прочего в макаронные изделия, выпечку, снеки, десерты, майонез или используются в сфере общественного питания.

"Немецкий потребитель уже много лет назад ясно высказался против яиц кур клеточного содержания. Однако именно такие яйца окольными путями попадают на рынок - без маркировки и прозрачности", - посетовала изданию эксперт зоозащитной организации Vier Pfoten ("Четыре лапы") Нора Иррганг.