Жители Киева перекрыли дороги из-за длительных отключений света

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Киеве горожане вышли на массовый протест из-за длительных отключений электричества, сообщило издание "Главком".

"Жители перекрывают дороги из-за затяжных отключений света. На Харьковском шоссе уже возникли значительные пробки", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.