Жители Киева перекрыли дороги из-за длительных отключений света

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Киеве горожане вышли на массовый протест из-за длительных отключений электричества, сообщило издание "Главком".
"Жители перекрывают дороги из-за затяжных отключений света. На Харьковском шоссе уже возникли значительные пробки", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Вчера в большинстве регионов Украины произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул в том числе Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Во всех районах столицы Украины пропала вода, также там и в Харькове встало метро.
Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций.
Энергетический кризис на Украине
Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал по возможности выезжать из города.
