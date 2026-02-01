Рейтинг@Mail.ru
На Украине ввели ограничения на использование Starlink - РИА Новости, 01.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:22 01.02.2026 (обновлено: 15:07 01.02.2026)
На Украине ввели ограничения на использование Starlink
На Украине ввели ограничения на использование Starlink - РИА Новости, 01.02.2026
На Украине ввели ограничения на использование Starlink
Ограничения на использование сети Starlink были введены на Украине, сообщил советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов. РИА Новости, 01.02.2026
украина
На Украине ввели ограничения на использование Starlink

Бескрестнов: на Украине ограничили работу Starlink для защиты от российских БПЛА

© Getty Images / Scott PetersonСолдаты ВСУ проходят мимо спутникового интернет-приемника Starlink
Солдаты ВСУ проходят мимо спутникового интернет-приемника Starlink - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Getty Images / Scott Peterson
Солдаты ВСУ проходят мимо спутникового интернет-приемника Starlink. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Ограничения на использование сети Starlink были введены на Украине, сообщил советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов.
Как стало известно ранее, использование сети Starlink обернулось серьезными проблемами для ВСУ, в связи с чем украинское Минобороны было вынуждено обратиться к компании SpaceX с просьбой оказать содействие в их решении.
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Погода помогает дронам находить Starlink, рассказал российский боец
30 декабря 2025, 05:25
"Многие пользователи системы спутниковой связи Starlink на Украине уже наблюдают первые контрмеры. <...> Хочу подчеркнуть, что текущие решения (ограничения на использование Starlink. — Прим. ред.) являются временными, или, скажу по-другому, экстренными", — написал Бескрестнов в своем Telegram-канале.
Он также заявил о необходимости сбора информации обо всех пользователях услуг SpaceX в ВСУ.
По информации издания "Страна.ua", вероятно, Украину ждет отключение некоторых работающих на системе Starlink устройств.
Starlink — спутниковая сеть принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. По данным компании, с 2019 года на орбиту было выведено более 7,8 тысячи аппаратов, а число пользователей превысило шесть миллионов более чем в 100 странах, причем за последний год к сети присоединились 42 новые страны.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Дмитриев ответил на призыв Сикорского помешать России использовать Starlink
28 января, 09:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИлон МаскSpaceXВооруженные силы Украины
 
 
