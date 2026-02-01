На Украине ввели ограничения на использование Starlink

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Ограничения на использование сети Starlink были введены на Украине, сообщил советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов.

Он также заявил о необходимости сбора информации обо всех пользователях услуг SpaceX в ВСУ.