На Украине ввели ограничения на использование Starlink

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Ограничения на использование сети Starlink были введены на Украине, сообщил советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов.
"Многие пользователи системы спутниковой связи Starlink на Украине уже наблюдают первые контрмеры. <...> Хочу подчеркнуть, что текущие решения (ограничения на использование Starlink. — Прим. ред.) являются временными, или, скажу по-другому, экстренными", — написал Бескрестнов в своем Telegram-канале.
Он также заявил о необходимости сбора информации обо всех пользователях услуг SpaceX в ВСУ.
По информации издания "Страна.ua", вероятно, Украину ждет отключение некоторых работающих на системе Starlink устройств.
Starlink — спутниковая сеть принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. По данным компании, с 2019 года на орбиту было выведено более 7,8 тысячи аппаратов, а число пользователей превысило шесть миллионов более чем в 100 странах, причем за последний год к сети присоединились 42 новые страны.