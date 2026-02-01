В Житомирском военкомате попытались оправдать стрельбу по людям

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Житомирский областной военкомат на Украине попытался оправдать стрельбу своего сотрудника в сторону людей якобы угрозой его жизни и здоровью.

Накануне украинское издание "Страна.ua" сообщило, что сотрудник военкомата открыл стрельбу по гражданским в Житомирской области . Управление украинской полиции в Житомирской области заявило, что военнослужащий якобы использовал стартовый, а не боевой пистолет.

"В связи с реальной угрозой для собственной жизни и здоровья военнослужащий был вынужден использовать личное шумовое устройство, осуществив одиночный выстрел в землю... Инициирована служебная проверка с целью правовой оценки действий всех участников конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военкомата.

В военкомате утверждают, что мужчина, которого остановили для проверки документов, оказался в розыске и "вел себя агрессивно". К конфликту присоединились другие гражданские, которые якобы толкали и хватали за одежду сотрудников военкомата.