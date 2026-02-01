Рейтинг@Mail.ru
В Житомирском военкомате попытались оправдать стрельбу по людям - РИА Новости, 01.02.2026
09:57 01.02.2026
В Житомирском военкомате попытались оправдать стрельбу по людям
В Житомирском военкомате попытались оправдать стрельбу по людям - РИА Новости, 01.02.2026
В Житомирском военкомате попытались оправдать стрельбу по людям
Житомирский областной военкомат на Украине попытался оправдать стрельбу своего сотрудника в сторону людей якобы угрозой его жизни и здоровью. РИА Новости, 01.02.2026
В Житомирском военкомате попытались оправдать стрельбу по людям

Военкомат на Украине попытался оправдать стрельбу по людям угрозой сотруднику

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Житомирский областной военкомат на Украине попытался оправдать стрельбу своего сотрудника в сторону людей якобы угрозой его жизни и здоровью.
Накануне украинское издание "Страна.ua" сообщило, что сотрудник военкомата открыл стрельбу по гражданским в Житомирской области. Управление украинской полиции в Житомирской области заявило, что военнослужащий якобы использовал стартовый, а не боевой пистолет.
"В связи с реальной угрозой для собственной жизни и здоровья военнослужащий был вынужден использовать личное шумовое устройство, осуществив одиночный выстрел в землю... Инициирована служебная проверка с целью правовой оценки действий всех участников конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военкомата.
В военкомате утверждают, что мужчина, которого остановили для проверки документов, оказался в розыске и "вел себя агрессивно". К конфликту присоединились другие гражданские, которые якобы толкали и хватали за одежду сотрудников военкомата.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Сотрудники ТЦК используют дроны для ловли мужчин, рассказал пленный
27 января, 01:34
 
