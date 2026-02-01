МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Украина запросила у ЕС беспрецедентную финансовую помощь в размере 1,5 триллиона долларов — эта сумма в 14 раз превышает расходы страны на год, подсчитало РИА Новости.

Согласно данным украинского Минфина, бюджет на 2026-й предполагает расходы в объеме 4,83 триллиона гривен. При его подготовке учитывали среднегодовой курс 44,7 гривны за доллар. При таком сценарии расходы бюджета составляют 108,05 миллиарда долларов.

Таким образом, очередной финансовый транш от Европы позволил бы Украине на протяжении как минимум 14 лет финансировать расходные статьи бюджета.

О запросе Киева в 1,5 триллиона долларов заявил на прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . По его словам, руководство ЕС вручило лидерам европейских стран документ с соответствующими финансовыми требованиями.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи, которая постепенно сокращается. На этот год его приняли с недостатком в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).

Как заявлял депутат Верховной рады Дмитрий Разумков, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале.