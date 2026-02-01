Рейтинг@Mail.ru
Украина запросила у ЕС беспрецедентную финансовую помощь - РИА Новости, 01.02.2026
09:10 01.02.2026 (обновлено: 10:03 01.02.2026)
Украина запросила у ЕС беспрецедентную финансовую помощь
в мире, украина, европа, евросоюз, виктор орбан, дмитрий разумков, верховная рада украины
В мире, Украина, Европа, Евросоюз, Виктор Орбан, Дмитрий Разумков, Верховная Рада Украины
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Украина запросила у ЕС беспрецедентную финансовую помощь в размере 1,5 триллиона долларов — эта сумма в 14 раз превышает расходы страны на год, подсчитало РИА Новости.
Согласно данным украинского Минфина, бюджет на 2026-й предполагает расходы в объеме 4,83 триллиона гривен. При его подготовке учитывали среднегодовой курс 44,7 гривны за доллар. При таком сценарии расходы бюджета составляют 108,05 миллиарда долларов.
Киев - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Украина должна совершить крупнейший в 2026 году платеж МВФ до воскресенья
31 января, 06:11
Таким образом, очередной финансовый транш от Европы позволил бы Украине на протяжении как минимум 14 лет финансировать расходные статьи бюджета.
О запросе Киева в 1,5 триллиона долларов заявил на прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, руководство ЕС вручило лидерам европейских стран документ с соответствующими финансовыми требованиями.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Зеленский захотел содержать 800-тысячную армию за счет других стран
30 декабря 2025, 22:16
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи, которая постепенно сокращается. На этот год его приняли с недостатком в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Как заявлял депутат Верховной рады Дмитрий Разумков, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале.
В январе Национальный банк страны обновил исторические максимумы официальных курсов иностранных валют: доллар впервые превысил отметку в 43 гривны, евро — 50 гривен.
Флаги ЕС и Украины на здании Европарламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Еврокомиссар заявил о дыре в бюджете Украины в 60 миллиардов долларов
10 октября 2025, 16:31
 
