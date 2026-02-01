Пленный рассказал, как солдат ВСУ били цепью

ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинский военнопленный Евгений Астапчиков, проходивший службу в 425-м полку "Скала" рассказал РИА Новости, что у солдат ВСУ цепью "выбивали" деньги в учебном центре "Барвинково" в Харьковской области.

"Там (в учебном центре "Барвинково" - ред.) есть специальный человек, который ворует деньги, выбивает у ребят, цепью их лупит, забирает у них карточки, выбивает пин-коды", - сказал пленный.