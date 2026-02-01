Рейтинг@Mail.ru
Экс-дипломат обвинил Киев в упрямстве - РИА Новости, 01.02.2026
06:18 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/ukraina-2071506978.html
Экс-дипломат обвинил Киев в упрямстве
в мире
россия
украина
абу-даби
дмитрий песков
марко рубио
мирный план сша по украине
россия
украина
абу-даби
в мире, россия, украина, абу-даби, дмитрий песков, марко рубио, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Абу-Даби, Дмитрий Песков, Марко Рубио, Мирный план США по Украине
© REUTERS / Vladyslav SodelКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
Киев. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Упрямое желание Киева сохранить уже потерянные территории мешает переговорному процессу по украинскому урегулированию, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
Новый раунд переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби ожидается ориентировочно в воскресенье, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что новый раунд переговоров будет двусторонним, но США могут присоединиться.
"Упрямое желание Украины сохранить территории, которые уже утрачены или обречены на это, может привести лишь к тому, что этот (предстоящий - ред.) раунд переговоров ни к чему не приведет", - сказал РИА Новости Форд.
Экс-дипломат выразил сомнение, что возможен серьезный прогресс по главным темам урегулирования от двусторонних переговоров в Абу-Даби.
"Формат является новым для этой серии переговоров, но процесс не значит прогресс - и трудно представить, как возможен прогресс по каким-либо вопросам, кроме второстепенных", - добавил собеседник агентства.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби завершились 24 января. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
