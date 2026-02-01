Экс-дипломат обвинил Киев в упрямстве

ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Упрямое желание Киева сохранить уже потерянные территории мешает переговорному процессу по украинскому урегулированию, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.

Новый раунд переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби ожидается ориентировочно в воскресенье, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что новый раунд переговоров будет двусторонним, но США могут присоединиться.

"Упрямое желание Украины сохранить территории, которые уже утрачены или обречены на это, может привести лишь к тому, что этот (предстоящий - ред.) раунд переговоров ни к чему не приведет", - сказал РИА Новости Форд.

Экс-дипломат выразил сомнение, что возможен серьезный прогресс по главным темам урегулирования от двусторонних переговоров в Абу-Даби.

"Формат является новым для этой серии переговоров, но процесс не значит прогресс - и трудно представить, как возможен прогресс по каким-либо вопросам, кроме второстепенных", - добавил собеседник агентства.