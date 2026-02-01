https://ria.ru/20260201/ukraina-2071498593.html
Пленный рассказал, как украинских военных морили голодом
Пленный рассказал, как украинских военных морили голодом - РИА Новости, 01.02.2026
Пленный рассказал, как украинских военных морили голодом
Военнослужащих ВСУ на позициях 12 дней морили голодом, сообщил РИА Новости украинский пленный Вячеслав Танцюра проходивший службу в 425-м полку "Скала". РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T04:14:00+03:00
2026-02-01T04:14:00+03:00
2026-02-01T04:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781420957_0:100:3071:1828_1920x0_80_0_0_cbf77162229db1c52b4a8215025946cf.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781420957_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_283b833d13fdd8b161778d52cd8459f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, как украинских военных морили голодом
РИА Новости: военных ВСУ на позициях 12 дней морили голодом
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Военнослужащих ВСУ на позициях 12 дней морили голодом, сообщил РИА Новости украинский пленный Вячеслав Танцюра проходивший службу в 425-м полку "Скала".
"Мы просидели 12 дней в ожидании каких-то продовольствий, их не было вообще. Командование, получается, нас опрокинуло", - сказал пленный.
Он добавил, что на двенадцатый день пошел в ближайшее поселение за провизией, где сдался в плен.