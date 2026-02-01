Рейтинг@Mail.ru
"Русские участвуют". В США заявили, что на Украине идут сразу два конфликта - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:59 01.02.2026 (обновлено: 04:01 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/ukraina-2071497895.html
"Русские участвуют". В США заявили, что на Украине идут сразу два конфликта
"Русские участвуют". В США заявили, что на Украине идут сразу два конфликта - РИА Новости, 01.02.2026
"Русские участвуют". В США заявили, что на Украине идут сразу два конфликта
В настоящий момент на Украине идут сразу два конфликта: вооруженный и в области пиара, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T03:59:00+03:00
2026-02-01T04:01:00+03:00
в мире
украина
москва
европа
джон миршаймер
владимир путин
чикагский университет
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027821_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fee06fe36bb475dd8575acea7e0b705c.jpg
https://ria.ru/20260126/nato-2070201248.html
https://ria.ru/20260106/koalitsiya-2066494499.html
украина
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027821_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_44608f308fbbb45d4aaa433654808b4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, москва, европа, джон миршаймер, владимир путин, чикагский университет, нато, мирный план сша по украине, сергей лавров
В мире, Украина, Москва, Европа, Джон Миршаймер, Владимир Путин, Чикагский университет, НАТО, Мирный план США по Украине, Сергей Лавров, Специальная военная операция на Украине
"Русские участвуют". В США заявили, что на Украине идут сразу два конфликта

Профессор Миршаймер: на Украине идут конфликты на поле боя и в сфере пиара

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В настоящий момент на Украине идут сразу два конфликта: вооруженный и в области пиара, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Дело в том, что на Украине идут как бы два конфликта. Один — на поле боя, а другой — в сфере общественного мнения, конфликт в сфере пиара. <…> Так что русские участвуют в этом театре абсурда. Они позволяют Зеленскому говорить возмутительные вещи и даже Трампу позволяют говорить возмутительные вещи. А потом они их поправляют и четко обозначают свою позицию", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Шашни с Украиной вышли боком: НАТО готовится к крушению
26 января, 08:00
По мнению профессора, регулярные заявления главы киевского режима и европейских политиков о необходимости установления перемирия — это пример политического пиара, которые не имеет никакого реального содержания.
"Возможно, в какой-то момент мы придем к урегулированию путем переговоров. <…> Конечно, многие на Западе будут говорить, и Зеленский постоянно это повторяет, что нужно объявить перемирие: "Нам не нужно урегулирование путем переговоров. Давайте начнем с перемирия". Россияне однозначно дали понять, что никакого перемирия не будет, так что это бессмысленный разговор. Тем не менее такие люди, как Зеленский и другие европейские политики, постоянно говорят о перемирии, хотя это невозможно", — пояснил Миршаймер.
Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Как заявлял глава МИД Сергей Лавров, идея о прекращении огня на Украине, продвигаемая Европой, является попыткой дать Киеву время для передышки. При этом, пояснил он, Россия и с такими представителями готова вести разговор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Таких не берут в управдомы: "коалиция желающих" проиграла России
6 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваЕвропаДжон МиршаймерВладимир ПутинЧикагский университетНАТОМирный план США по УкраинеСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала