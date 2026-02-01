https://ria.ru/20260201/ukraina-2071496643.html
Наемников на Украине перевели в "Азов"* и другие подразделения
Наемников на Украине перевели в "Азов"* и другие подразделения - РИА Новости, 01.02.2026
Наемников на Украине перевели в "Азов"* и другие подразделения
Наемников из расформированных иностранных легионов на Украине перевели в общевойсковые подразделения, в частности в бригаду "Азов"*, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2026
специальная военная операция на украине
Наемников на Украине перевели в "Азов"* и другие подразделения
