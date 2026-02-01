Рейтинг@Mail.ru
На Украине отказались дать землю под военное кладбище в Киевской области
03:26 01.02.2026
На Украине отказались дать землю под военное кладбище в Киевской области
Верховный суд Украины признал незаконным выделение земли у села Мархалевка в Киевской области под военное кладбище, открытое в 2025 году, военные ВСУ... РИА Новости, 01.02.2026
На Украине отказались дать землю под военное кладбище в Киевской области

Суд признал незаконным выделение земли в Киевской области под военное кладбище

© РИА НовостиВход в задние Верховного суда Украины в Киеве
Вход в задние Верховного суда Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости
Вход в задние Верховного суда Украины в Киеве . Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Верховный суд Украины признал незаконным выделение земли у села Мархалевка в Киевской области под военное кладбище, открытое в 2025 году, военные ВСУ раскритиковали это решение, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на решение суда и реакции военных.
По данным издания, коллегия Верховного суда на днях отклонила кассационные жалобы, ранее поданные Киевской областной военной администрацией и организацией "Национальное военное мемориальное кладбище". По данным СМИ, первые пять захороненных были неизвестными солдатами ВСУ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Украинский блогер рассказал, как хоронят военных ВСУ
29 августа 2025, 13:55
"Верховный суд признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище под Мархалевкой Киевской области", - говорится в Telegram-канале "Страны.ua". Верховный суд подтвердил решения предыдущих инстанций, которые признали противоправным изъятие у села земли под мемориальный комплекс. Суд согласился с доводом, что эта территория входит в заповедный фонд, где запрещена вырубка деревьев.
Издание отмечает, что вердикт суда раскритиковали силы беспилотных систем "Мадьяра", Десантно-штурмовые войска, 1-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск и 3-й армейский корпус. Издание приложило их заявления, сделанные в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) и Telegram-каналах.
"Мадьяр" заявил, что у него от решения суда "взрыв мозга" и назвал судей "ничтожными паскудами". А в 3-м корпусе призвали отменить решение, пригрозив акциями ветеранов", - уточняет издание.
В августе 2025 года украинские СМИ писали, что суд запретил строительство мемориального военного кладбища возле села Мархалевка, против которого выступали местные власти и жители. Об этом весной того же года также сообщала испанская газета Pais. По данным издания, власти и жители села Мархалевка выступали против плана властей построить там большое военное кладбище, называя такую инициативу "экоцидом", так как территория, предназначенная для захоронений, является охраняемой природной зоной. Кроме того, в этой местности находятся истоки трех рек, которые протекают через 12 муниципалитетов области, а значит, кладбище может загрязнить грунтовые воды на большой территории.
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Кладбища ВСУ "разрастаются страшными темпами"
8 января, 21:34
 
В миреУкраинаКиевская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСтрана.uaFacebook
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
