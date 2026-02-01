На Украине отказались дать землю под военное кладбище в Киевской области

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Верховный суд Украины признал незаконным выделение земли у села Мархалевка в Киевской области под военное кладбище, открытое в 2025 году, военные ВСУ раскритиковали это решение, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на решение суда и реакции военных.

По данным издания, коллегия Верховного суда на днях отклонила кассационные жалобы, ранее поданные Киевской областной военной администрацией и организацией "Национальное военное мемориальное кладбище". По данным СМИ, первые пять захороненных были неизвестными солдатами ВСУ.

"Верховный суд признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище под Мархалевкой Киевской области", - говорится в Telegram-канале "Страны.ua". Верховный суд подтвердил решения предыдущих инстанций, которые признали противоправным изъятие у села земли под мемориальный комплекс. Суд согласился с доводом, что эта территория входит в заповедный фонд, где запрещена вырубка деревьев.

Издание отмечает, что вердикт суда раскритиковали силы беспилотных систем "Мадьяра", Десантно-штурмовые войска, 1-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск и 3-й армейский корпус. Издание приложило их заявления, сделанные в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) и Telegram-каналах.

"Мадьяр" заявил, что у него от решения суда "взрыв мозга" и назвал судей "ничтожными паскудами". А в 3-м корпусе призвали отменить решение, пригрозив акциями ветеранов", - уточняет издание.