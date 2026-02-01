https://ria.ru/20260201/ukraina-2071489565.html
Пленный рассказал, как полковник ВСУ играл в азартные игры на деньги солдат
Пленный рассказал, как полковник ВСУ играл в азартные игры на деньги солдат - РИА Новости, 01.02.2026
Пленный рассказал, как полковник ВСУ играл в азартные игры на деньги солдат
Полковник ВСУ играл в азартные игры, отнимая банковские карты бойцов перед их выходом на позиции, заявил РИА Новости пленный Вячеслав Танцюра, проходивший... РИА Новости, 01.02.2026
украина
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Полковник ВСУ играл в азартные игры, отнимая банковские карты бойцов перед их выходом на позиции, заявил РИА Новости пленный Вячеслав Танцюра, проходивший службу в 425-м полку "Скала".
"Если ты идешь на позицию, то ты сдаешь карточки… эти карточки передаются к полковнику Гаркавому или Каркавому, он на эти карточки играет", - рассказал РИА Новости военнопленный.
По словам Танцюры, когда у полковника были проблемы со спутниковым интернетом Starlink, через который он играет в азартные игры, украинский офицер избивал дежурного связиста.