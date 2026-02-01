Рейтинг@Mail.ru
Томас Миджли — младший, ученый, который чуть не уничтожил наш мир - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:11 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/uchenyy-2070816823.html
Томас Миджли — младший, ученый, который чуть не уничтожил наш мир
Томас Миджли — младший, ученый, который чуть не уничтожил наш мир - РИА Новости, 01.02.2026
Томас Миджли — младший, ученый, который чуть не уничтожил наш мир
Томас Миджли, как и многие изобретатели, желавшие изменить мир к лучшему, предлагал блестящие решения насущных проблем. Вот только некоторые из них имели... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T08:11:00+03:00
2026-02-01T08:11:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070818707_0:617:2048:1769_1920x0_80_0_0_07bae3152933cca458bcd23f86ceb881.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070818707_0:425:2048:1961_1920x0_80_0_0_0f445477ab281a3c3cf0fd534d8b926a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Томас Миджли — младший, ученый, который чуть не уничтожил наш мир

© Getty Images / HistoricalТомас Миджли — младший
Томас Миджли — младший - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Getty Images / Historical
Томас Миджли — младший
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Томас Миджли, как и многие изобретатели, желавшие изменить мир к лучшему, предлагал блестящие решения насущных проблем. Вот только некоторые из них имели побочные эффекты мирового масштаба.
Чем же закончился его последний эксперимент? И что могло бы случиться, если бы ученого не остановили?

Из семьи потомственных изобретателей

Томас родился в Бивер-Фоллс, штат Пенсильвания, в 1889 году. Его семья была связана с изобретательством: отец всю жизнь занимался мелкими усовершенствованиями и внес значительный вклад в разработку первых автомобильных шин.
© iStock.com / mahosВсесезонные шины
Всесезонные шины - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© iStock.com / mahos
Всесезонные шины
По его стопам пошел и Том: в старших классах он использовал измельченную кору скользкого вяза, чтобы придать бейсбольным мячам более изогнутую траекторию. Эту практику позже переняли профессиональные игроки.
Известно, что он всегда носил с собой копию периодической таблицы — своего главного инструмента в поисках вещества, которое позволило бы ему совершить научный прорыв.

Добавил в бензин отраву

Вскоре у него появился шанс: работая в исследовательской лаборатории "Дженерал Моторс" в 1920-х годах, он встал перед задачей решить проблему, терзавшую автомобильную индустрию: "детонацию" двигателя. При сжатии топливовоздушной смеси в цилиндрах она детонировала раньше времени, снижая мощность, и издавала тот самый противный металлический лязг.
Миджли в своих опытах перепробовал тысячи веществ, включая мышьяк, серу и кремний. В конечном итоге он остановился на тетраэтилсвинце. Этилированный бензин впервые появился в продаже в Дейтоне, штат Огайо, в 1923 году и со временем распространился по всему миру.
© Pixabay / Rudy and Peter SkitteriansНефть
Нефть - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Pixabay / Rudy and Peter Skitterians
Нефть
По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно один миллион человек в год по-прежнему умирает от отравления свинцом.

Рабочие видели "крылатых насекомых"

Миджли и его начальство прекрасно знали о токсичности свинца. Рабочие на первых заводах по производству "секретной добавки" страдали от ужасающих симптомов свинцового отравления: галлюцинаций, судорог, параличей и смертей.
"За 18 месяцев восемь рабочих завода по производству тетраэтилсвинца компании умерли в бреду от отравления тетраэтилсвинцом, еще 300 человек пострадали", — писали позже в американской прессе. "Один из ранних симптомов — галлюцинации в виде крылатых насекомых. Жертва замирает, возможно, во время работы или обычного разговора, пристально смотрит в пустоту, хватаясь за что-то несуществующее".

Вдыхал "яд" перед журналистами

Компания реагировала с циничной изворотливостью: отрицала связь, скрывала данные, а самого Миджли превратила в инструмент пиара. В 1924 году на пресс-конференции перед журналистами Миджли налил тетраэтилсвинец себе на руки и минуту вдыхал его пары, заявляя, что может делать это ежедневно без вреда. На самом деле он тоже отравился.
© Dr. KeatsВыхлопная труба
Выхлопная труба - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Dr. Keats
Выхлопная труба
В итоге "свинцовый бензин" победил, и на десятилетия улицы городов мира окутал невидимый туман свинцовой пыли, оседающей в легких и почках, проникающей в кровь.
Масштаб бедствия был осознан лишь в 1970-80-х годах, когда исследования однозначно доказали связь свинца в выхлопах с эпидемией отравлений.

Разрушил озоновый слой

Вскоре Миджли сосредоточился на разработке нетоксичной и негорючей альтернативы таким хладагентам, как аммиак, которые в то время использовались в бытовой технике и кондиционерах. Именно хладагенты привели к серии несчастных случаев со смертельным исходом в 1920-х годах.
Он изобрел фреон — производное метана, состоящее из атомов углерода, хлора и фтора — первый хлорфторуглерод. В ходе другой публичной демонстрации в 1930 году Миджли вдохнул газ и задул им свечу, чтобы показать его безопасность.
© http://www.astronet.ruОзоновый слой Земли
Озоновый слой Земли - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© http://www.astronet.ru
Озоновый слой Земли
Фреон, как и последующие ХФУ, стал коммерчески успешным и способствовал быстрому внедрению кондиционеров в Соединенных Штатах. Беда в том, что хлорфторуглероды убивали озоновый слой Земли, который миллиарды лет защищал все живое от смертоносного ультрафиолета.
Прошли десятилетия после смерти Миджли, когда об ущербе, нанесенном двумя его изобретениями, стало известно общественности.

Пал жертвой своего изобретения

Жизнь самого Миджли оборвалась трагически и с жуткой иронией. В 1940 году, в возрасте 51 года, он заболел полиомиелитом. Болезнь оставила его частично парализованным и прикованным к постели, однако не повлияла на его изобретательский дух.
© Fotolia / RidoРодственники с пациентом в больнице
Родственники с пациентом в больнице - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Fotolia / Rido
Родственники с пациентом в больнице
Миджли сконструировал сложную систему веревок и блоков, прикрепленную к его кровати, чтобы самостоятельно садиться без посторонней помощи. Но 2 ноября 1944 года изобретение погубило своего создателя. Миджли запутался в этих веревках и оказался задушен собственной конструкцией.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала