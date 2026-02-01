Томас Миджли — младший, ученый, который чуть не уничтожил наш мир

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Томас Миджли, как и многие изобретатели, желавшие изменить мир к лучшему, предлагал блестящие решения насущных проблем. Вот только некоторые из них имели побочные эффекты мирового масштаба.

Чем же закончился его последний эксперимент? И что могло бы случиться, если бы ученого не остановили?

Из семьи потомственных изобретателей

Томас родился в Бивер-Фоллс, штат Пенсильвания, в 1889 году. Его семья была связана с изобретательством : отец всю жизнь занимался мелкими усовершенствованиями и внес значительный вклад в разработку первых автомобильных шин.

© iStock.com / mahos Всесезонные шины © iStock.com / mahos Всесезонные шины

По его стопам пошел и Том: в старших классах он использовал измельченную кору скользкого вяза, чтобы придать бейсбольным мячам более изогнутую траекторию. Эту практику позже переняли профессиональные игроки.

Известно, что он всегда носил с собой копию периодической таблицы — своего главного инструмента в поисках вещества, которое позволило бы ему совершить научный прорыв.

Добавил в бензин отраву

Вскоре у него появился шанс: работая в исследовательской лаборатории "Дженерал Моторс" в 1920-х годах, он встал перед задачей решить проблему, терзавшую автомобильную индустрию: "детонацию" двигателя. При сжатии топливовоздушной смеси в цилиндрах она детонировала раньше времени, снижая мощность, и издавала тот самый противный металлический лязг.

Миджли в своих опытах перепробовал тысячи веществ, включая мышьяк, серу и кремний. В конечном итоге он остановился на тетраэтилсвинце. Этилированный бензин впервые появился в продаже в Дейтоне, штат Огайо, в 1923 году и со временем распространился по всему миру.

© Pixabay / Rudy and Peter Skitterians Нефть © Pixabay / Rudy and Peter Skitterians Нефть

По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно один миллион человек в год по-прежнему умирает от отравления свинцом.

Рабочие видели "крылатых насекомых"

Миджли и его начальство прекрасно знали о токсичности свинца. Рабочие на первых заводах по производству "секретной добавки" страдали от ужасающих симптомов свинцового отравления: галлюцинаций, судорог, параличей и смертей.

"За 18 месяцев восемь рабочих завода по производству тетраэтилсвинца компании умерли в бреду от отравления тетраэтилсвинцом, еще 300 человек пострадали", — писали позже в американской прессе. "Один из ранних симптомов — галлюцинации в виде крылатых насекомых. Жертва замирает, возможно, во время работы или обычного разговора, пристально смотрит в пустоту, хватаясь за что-то несуществующее".

Вдыхал "яд" перед журналистами

Компания реагировала с циничной изворотливостью: отрицала связь, скрывала данные, а самого Миджли превратила в инструмент пиара. В 1924 году на пресс-конференции перед журналистами Миджли налил тетраэтилсвинец себе на руки и минуту вдыхал его пары, заявляя, что может делать это ежедневно без вреда. На самом деле он тоже отравился.

В итоге "свинцовый бензин" победил, и на десятилетия улицы городов мира окутал невидимый туман свинцовой пыли, оседающей в легких и почках, проникающей в кровь.

Масштаб бедствия был осознан лишь в 1970-80-х годах, когда исследования однозначно доказали связь свинца в выхлопах с эпидемией отравлений.

Разрушил озоновый слой

Вскоре Миджли сосредоточился на разработке нетоксичной и негорючей альтернативы таким хладагентам, как аммиак, которые в то время использовались в бытовой технике и кондиционерах. Именно хладагенты привели к серии несчастных случаев со смертельным исходом в 1920-х годах.

Он изобрел фреон — производное метана, состоящее из атомов углерода, хлора и фтора — первый хлорфторуглерод. В ходе другой публичной демонстрации в 1930 году Миджли вдохнул газ и задул им свечу, чтобы показать его безопасность.

Фреон, как и последующие ХФУ, стал коммерчески успешным и способствовал быстрому внедрению кондиционеров в Соединенных Штатах. Беда в том, что хлорфторуглероды убивали озоновый слой Земли, который миллиарды лет защищал все живое от смертоносного ультрафиолета.

Прошли десятилетия после смерти Миджли, когда об ущербе, нанесенном двумя его изобретениями, стало известно общественности.

Пал жертвой своего изобретения

Жизнь самого Миджли оборвалась трагически и с жуткой иронией. В 1940 году, в возрасте 51 года, он заболел полиомиелитом. Болезнь оставила его частично парализованным и прикованным к постели, однако не повлияла на его изобретательский дух.