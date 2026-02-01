https://ria.ru/20260201/ubiystvo-2071530347.html
Бастрыкину доложат о результатах проверки после убийства женщины в Германии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту убийства женщины в Германии, к которому, РИА Новости, 01.02.2026
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту убийства женщины в Германии, к которому, возможно, причастны лица, находящиеся в Москве, сообщили в СК РФ.
Как отметили в ведомстве, поводом для проверки стал сюжет в эфире федерального телеканала. В нем было рассказано о том, что в Германии была убита женщина, приехавшая из Казахстана. Предполагается, что к преступлению могут быть причастны ее свекровь и бывший супруг, которые после возбуждения уголовного дела в Германии могли скрыться в Москве. Родители погибшей обратились к главе СК России с просьбой о помощи.
"Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Беляеву Д.В. доложить о ходе процессуальной проверки", - говорится в сообщении в Telegram-канале
ведомства.
В сообщении отмечается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.