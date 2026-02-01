Бастрыкину доложат о результатах проверки после убийства женщины в Германии

Как отметили в ведомстве, поводом для проверки стал сюжет в эфире федерального телеканала. В нем было рассказано о том, что в Германии была убита женщина, приехавшая из Казахстана. Предполагается, что к преступлению могут быть причастны ее свекровь и бывший супруг, которые после возбуждения уголовного дела в Германии могли скрыться в Москве. Родители погибшей обратились к главе СК России с просьбой о помощи.