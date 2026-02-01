Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство выясняет наличие россиян среди пострадавших в ДТП в Анталье - РИА Новости, 01.02.2026
Туризм
 
13:03 01.02.2026
Генконсульство выясняет наличие россиян среди пострадавших в ДТП в Анталье
Генконсульство выясняет наличие россиян среди пострадавших в ДТП в Анталье
Генконсульство выясняет наличие россиян среди пострадавших в ДТП в Анталье
Генконсульство РФ в Анталье выясняет наличие россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве. РИА Новости, 01.02.2026
туризм
анталья (провинция)
россия
в мире
турция
анталья (провинция)
россия
турция
анталья (провинция), россия, в мире, турция
Туризм, Анталья (провинция), Россия, В мире, Турция
Генконсульство выясняет наличие россиян среди пострадавших в ДТП в Анталье

Генконсульство выясняет, не пострадали ли россияне в ДТП с автобусом в Анталье

© Фото : соцсетиПоследствия ДТП с пассажирским автобусом в Анталье, Турция
Последствия ДТП с пассажирским автобусом в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Фото : соцсети
Последствия ДТП с пассажирским автобусом в Анталье, Турция
АНКАРА, 1 фев - РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье выясняет наличие россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.
Ранее в губернаторстве Антальи сообщили РИА Новости, что в результате аварии с автобусом погибли восемь человек, еще 26 получили ранения.
«
"Генконсульство России в Анталье держит информацию о дорожно-транспортном происшествии на контроле и выясняет, были ли среди пассажиров автобуса россияне. Турецкая сторона обещает предоставить ее позднее, после оказания экстренной помощи пострадавшим", - заявили в диппредставительстве.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
СМИ: шесть человек погибли, 11 пострадали в ДТП с автобусом в Турции
6 декабря 2025, 10:48
 
ТуризмАнталья (провинция)РоссияВ миреТурция
 
 
