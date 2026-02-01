https://ria.ru/20260201/turtsiya-2071531177.html
Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в Турции, сообщили власти Антальи
Восемь человек погибли, ещё 26 пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в турецкой курортной Анталье, россиян среди пострадавших, по предварительным РИА Новости, 01.02.2026
