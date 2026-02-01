Рейтинг@Mail.ru
Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в Турции, сообщили власти Антальи - РИА Новости, 01.02.2026
Туризм
 
12:03 01.02.2026
Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в Турции, сообщили власти Антальи
Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в Турции, сообщили власти Антальи
Восемь человек погибли, ещё 26 пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в турецкой курортной Анталье, россиян среди пострадавших, по предварительным РИА Новости, 01.02.2026
2026
Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в Турции, сообщили власти Антальи

Власти Антальи: россиян нет среди погибших и пострадавших в ДТП в Турции

АНКАРА, 1 фев — РИА Новости. Восемь человек погибли, ещё 26 пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в турецкой курортной Анталье, россиян среди пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в губернаторстве Антальи.
Ранее телеканал TRT Haber сообщил, что автобус перевернулся на трассе Анталья — Испарта и скатился в кювет.
«
"По предварительным данным, восемь погибших и 26 раненых. По предварительным данным, это местные граждане, иностранцев нет", — сообщили в губернаторстве в ответ на запрос РИА Новости о наличии среди пострадавших россиян.
В Турции в ДТП с автобусом пострадали более 20 человек
