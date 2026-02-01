Рейтинг@Mail.ru
В Турции допустили, что атаки на Иран приведут к серьезным последствиям
16:11 01.02.2026
В Турции допустили, что атаки на Иран приведут к серьезным последствиям
Турция рассчитывает на результативность переговоров по Ирану и предупреждает, что военные атаки приведут к серьезным последствиям, заявил официальный...
в мире
иран
турция
омер челик
иран
турция
в мире, иран, турция, омер челик
В мире, Иран, Турция, Омер Челик
АНКАРА, 1 фев - РИА Новости. Турция рассчитывает на результативность переговоров по Ирану и предупреждает, что военные атаки приведут к серьезным последствиям, заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не верит в отказ Ирана от якобы имеющихся у республики планов по созданию ядерного оружия. При этом американский лидер заявил, что рассчитывает на приемлемую договоренность с Ираном.
"Внешнее вмешательство в дела Ирана приведет к гораздо более серьезным последствиям. Военные атаки, направленные против лидеров и институтов страны, приведут к еще более тяжелым последствиям", - заявил Челик, слова которого привел телеканал CNN Türk.
По его словам, Турция выступает надежным посредником для возможных дипломатических усилий.
"Мы надеемся, что удастся достичь результатов, которые не приведут к более серьезным последствиям", - подчеркнул представитель правящей партии.
Ранее Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
