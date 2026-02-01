МИД Турции обвинил Израиль в нарушении мирного плана по сектору Газа

АНКАРА, 1 фев - РИА Новости. МИД Турции обвинил Израиль в несоблюдении мирного плана по сектору Газа и призвал международное сообщество выполнить свою ответственность по продвижению мирного процесса.
"Мы решительно осуждаем нападения, совершённые Израилем сегодня на сектор Газа, и продолжающиеся нарушения перемирия", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
В МИД подчеркнули, что атаки были совершены в период, когда мирный процесс в Газе вступил в новую фазу, и что такие действия подрывают международные усилия по обеспечению спокойствия и стабильности в регионе. По оценке Анкары, происходящее демонстрирует отсутствие заинтересованности Израиля в достижении мира.
Турецкая сторона вновь указала на необходимость строгого соблюдения Израилем всех положений мирного плана, принятого решением Совета Безопасности ООН, прежде всего в части соблюдения режима прекращения огня и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.
В заявлении также отмечается, что международное сообщество должно в полном объёме выполнить свою ответственность по поддержке и продвижению мирного процесса.
ЦАХАЛ сообщила об ударе по члену ХАМАС в секторе Газа
29 января, 22:40