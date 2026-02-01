Рейтинг@Mail.ru
МИД Турции обвинил Израиль в нарушении мирного плана по сектору Газа - РИА Новости, 01.02.2026
00:10 01.02.2026
МИД Турции обвинил Израиль в нарушении мирного плана по сектору Газа
МИД Турции обвинил Израиль в нарушении мирного плана по сектору Газа - РИА Новости, 01.02.2026
МИД Турции обвинил Израиль в нарушении мирного плана по сектору Газа
МИД Турции обвинил Израиль в несоблюдении мирного плана по сектору Газа и призвал международное сообщество выполнить свою ответственность по продвижению мирного РИА Новости, 01.02.2026
в мире, израиль, турция, анкара (провинция), оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Турция, Анкара (провинция), ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
МИД Турции обвинил Израиль в нарушении мирного плана по сектору Газа

Турция призвала мировое сообщество продвигать мирный процесс в Газе

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в результате израильских авиаударов в Газе
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе. Архивное фото
АНКАРА, 1 фев - РИА Новости. МИД Турции обвинил Израиль в несоблюдении мирного плана по сектору Газа и призвал международное сообщество выполнить свою ответственность по продвижению мирного процесса.
"Мы решительно осуждаем нападения, совершённые Израилем сегодня на сектор Газа, и продолжающиеся нарушения перемирия", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
На месте израильского авиаудара по Газе. 31 января 2026 - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
При ударах Израиля по Газе за день погибли более 20 человек, сообщили СМИ
Вчера, 14:16
В МИД подчеркнули, что атаки были совершены в период, когда мирный процесс в Газе вступил в новую фазу, и что такие действия подрывают международные усилия по обеспечению спокойствия и стабильности в регионе. По оценке Анкары, происходящее демонстрирует отсутствие заинтересованности Израиля в достижении мира.
Турецкая сторона вновь указала на необходимость строгого соблюдения Израилем всех положений мирного плана, принятого решением Совета Безопасности ООН, прежде всего в части соблюдения режима прекращения огня и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.
В заявлении также отмечается, что международное сообщество должно в полном объёме выполнить свою ответственность по поддержке и продвижению мирного процесса.
Палаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
ЦАХАЛ сообщила об ударе по члену ХАМАС в секторе Газа
29 января, 22:40
 
