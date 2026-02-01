МИД Турции обвинил Израиль в нарушении мирного плана по сектору Газа

АНКАРА, 1 фев - РИА Новости. МИД Турции обвинил Израиль в несоблюдении мирного плана по сектору Газа и призвал международное сообщество выполнить свою ответственность по продвижению мирного процесса.

В заявлении также отмечается, что международное сообщество должно в полном объёме выполнить свою ответственность по поддержке и продвижению мирного процесса.