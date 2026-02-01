https://ria.ru/20260201/tsentr-2071533193.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 01.02.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки "Центр" уничтожили за минувшие сутки более 375 боевиков, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия и... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T12:25:00+03:00
2026-02-01T12:25:00+03:00
2026-02-01T13:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243120_0:120:2962:1786_1920x0_80_0_0_9317d913b9b1be6787ae110c65970650.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243120_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_972bb30d6a61d1d50ee59ae63eaf8363.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 375 военных в зоне действий "Центра"