Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 01.02.2026 (обновлено: 13:44 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/tsentr-2071533193.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 01.02.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки "Центр" уничтожили за минувшие сутки более 375 боевиков, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия и... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T12:25:00+03:00
2026-02-01T13:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243120_0:120:2962:1786_1920x0_80_0_0_9317d913b9b1be6787ae110c65970650.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243120_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_972bb30d6a61d1d50ee59ae63eaf8363.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 375 военных в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" уничтожили за минувшие сутки более 375 боевиков, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Сергеевка, Красноярское, Святогоровка, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Чугуево и Новоподгородное Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
В результате ВСУ потеряли более 375 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, уточнили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала