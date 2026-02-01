https://ria.ru/20260201/tsahal-2071571820.html
ЦАХАЛ сообщила об ударе по члену "Хезболлы" на юге Ливана
ЦАХАЛ сообщила об ударе по члену "Хезболлы" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье сообщила о нанесении удара по члену движения "Хезболлах" на юге Ливана. РИА Новости, 01.02.2026
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье сообщила о нанесении удара по члену движения "Хезболлах" на юге Ливана.
"Некоторое время назад в ответ на неоднократные нарушения "Хезболлах
" договоренностей о прекращении огня, Армия обороны Израиля
нанесла удар по террористу "Хезболлах" в районе Аль-Двейр на юге Ливана", - говорится в сообщении
для прессы.
Военные добавили, что ранее в воскресенье были также нанесены удары по нескольким инженерным транспортным средствам "Хезболлах", которые использовались для восстановления инфраструктуры группировки на юге Ливана
, что запрещено достигнутыми соглашениями.
В последние недели ЦАХАЛ практически ежедневно сообщает об ударах по целям на юге Ливана, обвиняя шиитское сопротивление в нарушении договоренностей о прекращении огня и деятельности в тех районах, где присутствие вооруженных группировок запрещено резолюциями ООН
.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней с момента прекращения огня армия Ливана должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура движения "Хезболлах" должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен был полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны, при этом Израиль сохранил за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны "Хезболлах".
По прошествии этого периода Израиль вывел войска из соседней страны, но сохранил военное присутствие на пяти приграничных позициях в Ливане. Армия Ливана, в свою очередь, также не сумела полностью обеспечить отход "Хезболлах" к северу от Литани и демонтировать инфраструктуру движения.