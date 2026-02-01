https://ria.ru/20260201/tramp-2071594309.html
Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы ООН
Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы ООН - РИА Новости, 01.02.2026
Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы ООН
Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы Организации Объединенных Наций, заставив членов ООН выплатить задолженности по... РИА Новости, 01.02.2026
Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы ООН
Трамп заявил, что мог бы заставить членов ООН выплатить долги по взносам