Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы ООН - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:32 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/tramp-2071594309.html
Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы ООН
Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы ООН - РИА Новости, 01.02.2026
Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы ООН
Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы Организации Объединенных Наций, заставив членов ООН выплатить задолженности по... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T22:32:00+03:00
2026-02-01T22:32:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
оон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b1d197e196153ee5d1ab534ce0106d4.jpg
https://ria.ru/20260131/oon-2071320388.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_867099ba7bbfd4edba94ac014df2ac90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, оон, нато
В мире, США, Дональд Трамп, ООН, НАТО
Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы ООН

Трамп заявил, что мог бы заставить членов ООН выплатить долги по взносам

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы Организации Объединенных Наций, заставив членов ООН выплатить задолженности по взносам.
"Если бы они пришли к Трампу и сказали ему, я бы заставил всех заплатить, так же, как я заставил платить НАТО", - сказал Трамп изданию Politico.
Как сообщает издание, американский лидер не стал уточнять, будет ли США погашать собственную задолженность.
ООН переживает финансовый кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе крупнейшим плательщиком и по совместительству крупнейшим должником - США, которые должны ей уже свыше 3 миллиардов долларов. На этом фоне проходят сокращения персонала ООН, урезаются гумпрограммы. "Затянули пояса" и в самой штаб-квартире: повысили цены в столовых, некоторые и вовсе закрыли.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В ООН принесли в жертву русофобии собственный Устав
31 января, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампООННАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала