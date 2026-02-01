Рейтинг@Mail.ru
Фильм о жене Трампа показал лучший для доккино результат за годы, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2026
21:16 01.02.2026
Фильм о жене Трампа показал лучший для доккино результат за годы, пишут СМИ
Фильм о жене Трампа показал лучший для доккино результат за годы, пишут СМИ

© AP Photo / Jose Luis MaganaПервая леди США Меланья Трамп
Первая леди США Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Первая леди США Меланья Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Фильм о первой леди США Меланье Трамп стартует в кинотеатрах с лучшими показателями для документального кино более чем за десятилетие и может заработать 8 миллионов долларов за выходные, передает журнал Hollywood Reporter.
Мировая премьера фильма "Меланья" о первой леди США состоялась в пятницу, 30 января.
Первая леди Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Дмитриев прокомментировал успех фильма о Меланье Трамп
Вчера, 13:27
По информации издания, ко второй половине дня пятницы почти все голливудские студии прогнозировали, что сборы "Меланьи" составят от 8 до 9 миллионов долларов, исходя из дневных и ранних вечерних кассовых сборов и после консультаций с кинопрокатчиками.
Как отмечает издание, фильм добился большой популярности среди консерваторов в южных штатов, в особенности женщин старше 55 лет, которые составили 72% аудитории премьеры.
Ранее медиакомпания Puck со ссылкой на данные американской исследовательской компании National Research Group (NRG) утверждала, что документальный фильм с общим бюджетом 75 миллионов может собрать около 5 миллионов долларов в первые выходные проката в США и Канаде.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп перед премьерой фильма Меланья в Вашингтоне. 30 января 2026 - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Трамп назвал Меланью умной и влиятельной женщиной
30 января, 04:13
 
