Трамп считает, что Куба в состоянии упадка, но США хотят с ней сделку
Трамп считает, что Куба в состоянии упадка, но США хотят с ней сделку - РИА Новости, 01.02.2026
Трамп считает, что Куба в состоянии упадка, но США хотят с ней сделку
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Куба находится в состоянии упадка, добавив при этом, что Соединенные Штаты ведут переговоры с руководством... РИА Новости, 01.02.2026
Трамп считает, что Куба в состоянии упадка, но США хотят с ней сделку
