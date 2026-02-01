Трамп указал на наличие "самых мощных кораблей" у берегов Ирана

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на достижение соглашения с Ираном, указав на присутствие американских военных вблизи его берегов.
"Там находятся крупнейшие и самые мощные корабли в мире, совсем рядом. Через пару дней, надеюсь, мы заключим сделку", — сказал он журналистам.
Как пишет Wall Street Journal, Пентагон размещает дополнительные средства ПВО, чтобы защитить Израиль, арабских союзников и американские войска в случае ответных действий Тегерана на возможные атаки со стороны Штатов.
Обострение отношений между странами
По данным New York Times, глава Белого дома требует от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию ядерной программы, включая полный отказ от обогащения урана, и ограничение производства баллистических ракет.
Со своей стороны, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной тематике, но он должен быть основан на принципах равенства и взаимоуважения.
Как сообщала NYT, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор из предложенных вариантов.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
