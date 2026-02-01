Рейтинг@Mail.ru
Трамп указал на наличие "самых мощных кораблей" у берегов Ирана - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 01.02.2026 (обновлено: 22:02 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/tramp-2071587415.html
Трамп указал на наличие "самых мощных кораблей" у берегов Ирана
Трамп указал на наличие "самых мощных кораблей" у берегов Ирана - РИА Новости, 01.02.2026
Трамп указал на наличие "самых мощных кораблей" у берегов Ирана
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на достижение соглашения с Ираном, указав на присутствие американских военных вблизи его берегов. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T20:32:00+03:00
2026-02-01T22:02:00+03:00
иран
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071151046_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_9b37805fb3c23c5b5029accfa019956d.jpg
https://ria.ru/20260130/tramp-2071029735.html
https://ria.ru/20260128/venesuela-2070570091.html
https://ria.ru/20260129/tramp-2070850943.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071151046_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_df40072afa1456cf348c39136f17e5d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, в мире, сша, дональд трамп
Иран, В мире, США, Дональд Трамп
Трамп указал на наличие "самых мощных кораблей" у берегов Ирана

Трамп надеется на сделку с Ираном при наличии кораблей у его берегов

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на достижение соглашения с Ираном, указав на присутствие американских военных вблизи его берегов.
«
"Там находятся крупнейшие и самые мощные корабли в мире, совсем рядом. Через пару дней, надеюсь, мы заключим сделку", — сказал он журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Все решится за неделю". Что задумал Трамп на Ближнем Востоке
30 января, 08:00
Как пишет Wall Street Journal, Пентагон размещает дополнительные средства ПВО, чтобы защитить Израиль, арабских союзников и американские войска в случае ответных действий Тегерана на возможные атаки со стороны Штатов.

Обострение отношений между странами

В пятницу Трамп сообщил, что США перебрасывают к Ирану более сильную армаду кораблей, чем была у берегов Венесуэлы. По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.

По данным New York Times, глава Белого дома требует от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию ядерной программы, включая полный отказ от обогащения урана, и ограничение производства баллистических ракет.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
После Венесуэлы на очереди — Иран: США нашли способ помочь своей экономике
28 января, 08:00
Со своей стороны, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной тематике, но он должен быть основан на принципах равенства и взаимоуважения.
Как сообщала NYT, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор из предложенных вариантов.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Будет гораздо хуже" — Трамп честно предупредил
29 января, 08:00
 
ИранВ миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала