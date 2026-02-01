Трамп указал на наличие "самых мощных кораблей" у берегов Ирана

"Там находятся крупнейшие и самые мощные корабли в мире, совсем рядом. Через пару дней, надеюсь, мы заключим сделку", — сказал он журналистам.

По данным New York Times, глава Белого дома требует от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию ядерной программы, включая полный отказ от обогащения урана, и ограничение производства баллистических ракет.

Как сообщала NYT, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор из предложенных вариантов.