Трамп взорвал западный консенсус, заявил Пушков - РИА Новости, 01.02.2026
14:24 01.02.2026 (обновлено: 14:28 01.02.2026)
Трамп взорвал западный консенсус, заявил Пушков
Трамп взорвал западный консенсус, заявил Пушков
Президент США Дональд Трамп взорвал западный консенсус, а "градус отношений" между Штатами и Европой упал до самого низкой отметки в современной истории, внутри РИА Новости, 01.02.2026
Трамп взорвал западный консенсус, заявил Пушков

Пушков: внутри Западного альянса идет холодная война

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп взорвал западный консенсус, а "градус отношений" между Штатами и Европой упал до самого низкой отметки в современной истории, внутри Западного альянса холодная война, считает сенатор Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале Пушков привел в пример обложку польского издания Polityka "Холодная война" между Трампом и Европой". Сенатор напомнил, что термин "холодная война" ранее применялся для обозначения идейно-политического противостояния СССР и соцлагеря с объединенным Западом во главе с США в период со второй половины 1940-х по конец 1980-х годов. Позднее его стали упоминать для определения геополитического конфликта между Западом и Россией.
"С Трампом все изменилось: он взорвал западный консенсус, а "градус отношений" между США и Европой упал до самого низкой отметки в современной истории. Разумеется, США и Европа остаются частью одной системы, объединены Североатлантическим альянсом, Большой семеркой, МВФ. Однако никогда еще США не противопоставляли себя Европе так, как при Трампе. Одно лишь покушение Трампа на Гренландию чего стоит", - отметил политик.
"Так что - да: холодная война внутри западного альянса", - заключил Пушков.
23 января, 19:00
Зеленский по-хамски провоцировал прямой конфликт США и ЕС, считает эксперт
23 января, 19:00
 
