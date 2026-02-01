Трамп взорвал западный консенсус, заявил Пушков

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп взорвал западный консенсус, а "градус отношений" между Штатами и Европой упал до самого низкой отметки в современной истории, внутри Западного альянса холодная война, считает сенатор Алексей Пушков.