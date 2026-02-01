Трамп предупредил Канаду о последствиях торговой сделки с Китаем

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Канаду ждут последствия, если она пойдет на торговую сделку с КНР, заявил президент США Дональд Трамп.

« "Если они (власти Канады. — Прим. ред.) заключат сделку с Китаем, мы сделаем что-то значительное. Если они заключат сделку, которую хотят заключить, Китай завладеет Канадой", — рассказал он журналистам.

По мнению главы Белого дома, Пекин в первую очередь якобы положит конец хоккею.

Премьер-министр Канады Марк Карни в середине января был в КНР с официальным визитом — первой за восемь лет поездкой главы правительства в эту страну. Карни и Си Цзиньпин условились укреплять торгово-экономическое партнерство и достигли договоренностей по электромобилям, продукции сельского хозяйства и рыболовства.

На прошлой неделе Трамп заявил, что если Оттава пойдет на сделку с Пекином, то Вашингтон немедленно введет против нее стопроцентные пошлины. Премьер Канады возражал, что его страна не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем в соответствии со своими обязательствами в рамках CUSMA .

В начале января Bloomberg передавало, что канадцы опасаются стать следующей после Гренландии и Венесуэлы целью Трампа. Он называл ушедшего в отставку премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения тарифов на канадские товары.