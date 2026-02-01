Рейтинг@Mail.ru
Трамп предупредил Канаду о последствиях торговой сделки с Китаем - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:39 01.02.2026 (обновлено: 08:48 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/tramp-2071513497.html
Трамп предупредил Канаду о последствиях торговой сделки с Китаем
Трамп предупредил Канаду о последствиях торговой сделки с Китаем - РИА Новости, 01.02.2026
Трамп предупредил Канаду о последствиях торговой сделки с Китаем
Канаду ждут последствия, если она пойдет на торговую сделку с КНР, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T05:39:00+03:00
2026-02-01T08:48:00+03:00
дональд трамп
джастин трюдо
введение трампом пошлин на импорт
сша
китай
канада
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b1d197e196153ee5d1ab534ce0106d4.jpg
https://ria.ru/20260121/kanada-2069200445.html
https://ria.ru/20260126/kanada-2070381701.html
https://ria.ru/20260129/tramp-2070900985.html
сша
китай
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_867099ba7bbfd4edba94ac014df2ac90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, джастин трюдо, введение трампом пошлин на импорт, сша, китай, канада, в мире
Дональд Трамп, Джастин Трюдо, Введение Трампом пошлин на импорт, США, Китай, Канада, В мире

Трамп предупредил Канаду о последствиях торговой сделки с Китаем

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Канаду ждут последствия, если она пойдет на торговую сделку с КНР, заявил президент США Дональд Трамп.
«

"Если они (власти Канады. — Прим. ред.) заключат сделку с Китаем, мы сделаем что-то значительное. Если они заключат сделку, которую хотят заключить, Китай завладеет Канадой", — рассказал он журналистам.

Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
СМИ: Канада готовится к партизанской войне с США
21 января, 03:43
По мнению главы Белого дома, Пекин в первую очередь якобы положит конец хоккею.

Премьер-министр Канады Марк Карни в середине января был в КНР с официальным визитом — первой за восемь лет поездкой главы правительства в эту страну. Карни и Си Цзиньпин условились укреплять торгово-экономическое партнерство и достигли договоренностей по электромобилям, продукции сельского хозяйства и рыболовства.

Премьер-министр Канады Марк Карни - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Премьер Канады пообещал жесткий пересмотр торгового соглашения с США
26 января, 17:46
На прошлой неделе Трамп заявил, что если Оттава пойдет на сделку с Пекином, то Вашингтон немедленно введет против нее стопроцентные пошлины. Премьер Канады возражал, что его страна не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем в соответствии со своими обязательствами в рамках CUSMA.
В начале января Bloomberg передавало, что канадцы опасаются стать следующей после Гренландии и Венесуэлы целью Трампа. Он называл ушедшего в отставку премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения тарифов на канадские товары.
Позднее Трамп заявил, что соседняя страна могла бы избежать торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США.
Сторонники отделение провинции Альберта от Канады у здания Законодательного собрания в Эдмонтоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
СМИ: команда Трампа встречалась со сторонниками независимости Альберты
29 января, 07:57
 
Дональд ТрампДжастин ТрюдоВведение Трампом пошлин на импортСШАКитайКанадаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала