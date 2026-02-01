Рейтинг@Mail.ru
Трамп ждет от Индии закупок венесуэльской нефти - РИА Новости, 01.02.2026
06:02 01.02.2026
Трамп ждет от Индии закупок венесуэльской нефти
Трамп ждет от Индии закупок венесуэльской нефти - РИА Новости, 01.02.2026
Трамп ждет от Индии закупок венесуэльской нефти
Президент США Дональд Трамп ждет от Индии закупок венесуэльской нефти. РИА Новости, 01.02.2026
в мире
сша
венесуэла
индия
дональд трамп
николас мадуро
силия флорес
сша
венесуэла
индия
2026
в мире, сша, венесуэла, индия, дональд трамп, николас мадуро, силия флорес
В мире, США, Венесуэла, Индия, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Силия Флорес
Трамп ждет от Индии закупок венесуэльской нефти

Трамп: Индия будет покупать венесуэльскую нефть в противовес закупкам у Ирана

ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ждет от Индии закупок венесуэльской нефти.
"Индия выходит (на рынок - ред.) и они будут покупать венесуэльскую нефть, в противовес покупке ее у Ирана. Мы уже заключили эту сделку, концепцию сделки", - сказал Трамп журналистам.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк.
Трамп заявил, что США будут контролировать продажу нефти из Венесуэлы и доход от этого, распределяя его между двумя странами.
