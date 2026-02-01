https://ria.ru/20260201/tramp-2071505481.html
Трамп ждет от Индии закупок венесуэльской нефти
Трамп ждет от Индии закупок венесуэльской нефти
Президент США Дональд Трамп ждет от Индии закупок венесуэльской нефти. РИА Новости, 01.02.2026
Трамп ждет от Индии закупок венесуэльской нефти
Трамп: Индия будет покупать венесуэльскую нефть в противовес закупкам у Ирана