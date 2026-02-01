Трамп поужинал с секретным клубом

ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп побывал на ужине секретного клуба Alfalfa, передает его журналистский пул.
Как сообщают репортеры, американский лидер пробыл в расположенном недалеко от Белого дома отеле, где было мероприятие, около 1,5 часов.
Трамп рассказал, почему выгнал Эпштейна из своего клуба
18 ноября 2025, 23:20
Ужин прошел за закрытыми дверями, журналистов на него не пустили.
О характере мероприятия позволяет судить опубликованная в соцсети Х фотография с директором по коммуникациям Белого дома Стивеном Чангом и заместителем главы аппарата Джеймсом Блейром. На ней названные чиновники и еще несколько человек в смокингах сняты за покрытом белой скатертью столом, который сервирован золотыми приборами и тарелками с золотой каймой. В подписи к снимку люди на нем названы "министерством правды".
Клуб Alfalfa был основан в 1913 году. В него входят около 200 участников. Единственной целью социального клуба указывают проведение ужина в последнюю субботу января. Среди участников этого года американские СМИ называли бывшего президента США Джорджа Буша и основателя Amazon Джеффа Безоса.
В ходе своего первого срока Трамп ежегодно пропускал мероприятие.
В этом году, судя по публикациям в прессе, на званом вечере ожидали нескольких представителей его администрации.
Telegraph: ужин на приеме Трампа для инвесторов был хуже еды в самолетах
26 мая 2025, 11:16