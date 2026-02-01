https://ria.ru/20260201/tramp-2071504223.html
США приветствуют покупку венесуэльской нефти Китаем, заявил Трамп
США приглашают Китай к участию в покупках венесуэльской нефти, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 01.02.2026
в мире
сша
китай
дональд трамп
