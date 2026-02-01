https://ria.ru/20260201/tramp-2071503612.html
Трамп предупредил Канаду о последствиях торговой сделки с Китаем
Канаду ждут последствия, если она заключит торговую сделку с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 01.02.2026
в мире
китай
канада
сша
дональд трамп
китай
канада
сша
Трамп предупредил Канаду о последствиях торговой сделки с Китаем
Трамп заявил, что Китай завладеет Канадой, если они заключат торговую сделку
ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Канаду ждут последствия, если она заключит торговую сделку с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп.
"Если они (власти Канады
. — Прим. ред.) заключат сделку с Китаем
, мы сделаем что-то значительное. Если они заключат сделку, которую хотят заключить, Китай завладеет Канадой", — сказал он журналистам.
По мнению главы Белого дома, Пекин, в первую очередь, якобы положит конец хоккею.
Премьер-министр Канады Марк Карни 14-17 января находился в КНР с официальным визитом — первой за восемь лет поездкой главы правительства в эту страну. Карни и председатель Си Цзиньпин условились укреплять торгово-экономическое партнерство и достигли договоренностей по электромобилям, продукции сельского хозяйства и рыболовства.
На прошлой неделе американский лидер заявил, что если Оттава заключит сделку с Пекином, то Вашингтон немедленно введет против нее стопроцентные пошлины. Премьер Канады возражал, что его страна не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем в соответствии со своими обязательствами в рамках CUSMA.
В начале января Bloomberg передавал, что канадцы опасаются стать следующей после Гренландии и Венесуэлы целью Трампа.
В 2025 году он называл ушедшего в отставку премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что соседняя страна могла бы избежать торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США.