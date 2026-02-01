Трамп предупредил Канаду о последствиях торговой сделки с Китаем

По мнению главы Белого дома, Пекин, в первую очередь, якобы положит конец хоккею.

Премьер-министр Канады Марк Карни 14-17 января находился в КНР с официальным визитом — первой за восемь лет поездкой главы правительства в эту страну. Карни и председатель Си Цзиньпин условились укреплять торгово-экономическое партнерство и достигли договоренностей по электромобилям, продукции сельского хозяйства и рыболовства.

На прошлой неделе американский лидер заявил, что если Оттава заключит сделку с Пекином, то Вашингтон немедленно введет против нее стопроцентные пошлины. Премьер Канады возражал, что его страна не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем в соответствии со своими обязательствами в рамках CUSMA .

В 2025 году он называл ушедшего в отставку премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что соседняя страна могла бы избежать торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США.