Трамп уверен, что Вашингтон и Гавана смогут прийти к соглашению - РИА Новости, 01.02.2026
05:35 01.02.2026
Трамп уверен, что Вашингтон и Гавана смогут прийти к соглашению
Президент США Дональд Трамп, комментируя гуманитарный кризис на Кубе, выразил уверенность, что Вашингтон и Гавана смогут прийти к соглашению.
Трамп уверен, что Вашингтон и Гавана смогут прийти к соглашению

Трамп: США и Гавана могут заключить сделку, чтобы Куба снова стала свободной

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя гуманитарный кризис на Кубе, выразил уверенность, что Вашингтон и Гавана смогут прийти к соглашению.
"Необязательно должен быть гуманитарный кризис. Я думаю, они (власти Кубы - ред.), вероятно, придут к нам и захотят заключить сделку, чтобы Куба снова стала свободной. Они придут к нам, они заключат сделку", - сказал Трамп журналистам.
