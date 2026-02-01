https://ria.ru/20260201/tramp-2071503471.html
Трамп уверен, что Вашингтон и Гавана смогут прийти к соглашению
Президент США Дональд Трамп, комментируя гуманитарный кризис на Кубе, выразил уверенность, что Вашингтон и Гавана смогут прийти к соглашению. РИА Новости, 01.02.2026
