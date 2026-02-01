https://ria.ru/20260201/tramp-2071502723.html
Трамп не уверен в отказе Ирана от ядерного оружия
Трамп не уверен в отказе Ирана от ядерного оружия - РИА Новости, 01.02.2026
Трамп не уверен в отказе Ирана от ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в отказ Ирана от якобы имеющихся планов по созданию ядерного оружия. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T05:20:00+03:00
2026-02-01T05:20:00+03:00
2026-02-01T05:27:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b1d197e196153ee5d1ab534ce0106d4.jpg
https://ria.ru/20260131/iran-2071423342.html
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_867099ba7bbfd4edba94ac014df2ac90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, дональд трамп
В мире, Иран, США, Дональд Трамп
Трамп не уверен в отказе Ирана от ядерного оружия
Трамп не уверен в отказе Ирана от ядерного оружия, на который он надеется