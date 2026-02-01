Рейтинг@Mail.ru
01.02.2026

Трамп потребовал немедленно посадить Обаму в тюрьму из-за России
00:59 01.02.2026
Трамп потребовал немедленно посадить Обаму в тюрьму из-за России
Трамп потребовал немедленно посадить Обаму в тюрьму из-за России
Президент США Дональд Трамп призвал немедленно арестовать своего предшественника Барака Обаму из-за сфабрикованных им обвинений в сотрудничестве Трампа с... РИА Новости, 01.02.2026
в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), тулси габбард, барак обама, фбр
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Тулси Габбард, Барак Обама, ФБР
Трамп потребовал немедленно посадить Обаму в тюрьму из-за России

AC: Трамп призвал немедленно арестовать экс-президента Обаму из-за России

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал немедленно арестовать своего предшественника Барака Обаму из-за сфабрикованных им обвинений в сотрудничестве Трампа с Россией, пишет издание American Conservative.
"Трамп призывает к аресту Барака Обамы. Президент заявил, что его предшественник пытался совершить государственный переворот во время президентских выборов 2016 года", — отмечается в статье.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
На Западе раскрыли, что задумал Трамп в отношении России
29 января, 09:14
Трамп, в свою очередь, обвиняет Обаму в использовании темы России для подрыва авторитета политика и совершения государственного переворота.
"Директор Национальной разведки Тулси Габбард только что опубликовала сотни секретных документов по делу "Рашагейт", доказывающих, что Барак Обама лично приказал агентам ЦРУ фабриковать ложные разведывательные данные о президенте Трампе, <…> чтобы подорвать и ослабить доверие американцев к нашей демократии и к сокрушительной победе президента Трампа на выборах 2016 года. <…> Арестуйте Обаму немедленно!" — приводит издание сообщение, размещенное президентом США в социальной сети Truth Social.
В материале отмечается, что в последние дни Трамп активизировал деятельность по привлечению к ответственности своих оппонентов на прошедших выборах. Так, автор статьи отмечает, что обвинения в сторону Обамы разразились сразу после изъятия ФБР документов, касающихся выборов 2020 года, на которых Трамп проиграл Джо Байдену.
Москва - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
На Западе сделали громкое заявление о России из-за плана Трампа
21 января, 12:15
На Западе и в их СМИ часто звучат бездоказательные обвинения в адрес России. В дальнейшем их опровергают в самих странах, где делали такие заявления, как это было с темой якобы вмешательства в выборы в США. В Москве также отвергают подобные выпады и называют обвинения голословными.
 
В миреРоссияСШАМоскваДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Тулси ГаббардБарак ОбамаФБР
 
 
