Трамп потребовал немедленно посадить Обаму в тюрьму из-за России

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал немедленно арестовать своего предшественника Барака Обаму из-за сфабрикованных им обвинений в сотрудничестве Трампа с Россией, пишет издание American Conservative.
"Трамп призывает к аресту Барака Обамы. Президент заявил, что его предшественник пытался совершить государственный переворот во время президентских выборов 2016 года", — отмечается в статье.
На Западе раскрыли, что задумал Трамп в отношении России
29 января, 09:14
"Директор Национальной разведки Тулси Габбард только что опубликовала сотни секретных документов по делу "Рашагейт", доказывающих, что Барак Обама лично приказал агентам ЦРУ фабриковать ложные разведывательные данные о президенте Трампе, <…> чтобы подорвать и ослабить доверие американцев к нашей демократии и к сокрушительной победе президента Трампа на выборах 2016 года. <…> Арестуйте Обаму немедленно!" — приводит издание сообщение, размещенное президентом США в социальной сети Truth Social.
В материале отмечается, что в последние дни Трамп активизировал деятельность по привлечению к ответственности своих оппонентов на прошедших выборах. Так, автор статьи отмечает, что обвинения в сторону Обамы разразились сразу после изъятия ФБР документов, касающихся выборов 2020 года, на которых Трамп проиграл Джо Байдену.
На Западе сделали громкое заявление о России из-за плана Трампа
21 января, 12:15
На Западе и в их СМИ часто звучат бездоказательные обвинения в адрес России. В дальнейшем их опровергают в самих странах, где делали такие заявления, как это было с темой якобы вмешательства в выборы в США. В Москве также отвергают подобные выпады и называют обвинения голословными.