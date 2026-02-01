В России изменились правила возврата некоторых товаров

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские покупатели с февраля могут при возврате некачественного технически сложного товара требовать возмещения разницы в цене, учитывая его износ и год выпуска, следует из изменений в Российские покупатели с февраля могут при возврате некачественного технически сложного товара требовать возмещения разницы в цене, учитывая его износ и год выпуска, следует из изменений в закон "О защите прав потребителей".

Целью нововведения является защита покупателя от ситуации, когда из-за изменения цены он, возвращая товар, получает назад только ту сумму, которую заплатил, и не может купить новый с сопоставимыми характеристиками.

Теперь при возврате цена будет рассчитываться не просто от цены покупки, а от стоимости аналогичного товара, но с учетом износа приобретенного бывшего в употреблении товара ненадлежащего качества и года его выпуска.