Рейтинг@Mail.ru
В России изменились правила возврата некоторых товаров - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 01.02.2026 (обновлено: 13:58 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/tovary-2071543185.html
В России изменились правила возврата некоторых товаров
В России изменились правила возврата некоторых товаров - РИА Новости, 01.02.2026
В России изменились правила возврата некоторых товаров
Российские покупатели с февраля могут при возврате некачественного технически сложного товара требовать возмещения разницы в цене, учитывая его износ и год... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T13:38:00+03:00
2026-02-01T13:58:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056236191_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_35d1c6ffda366bec933a6529b87942b9.jpg
https://ria.ru/20260131/samsung-2071434053.html
https://ria.ru/20260115/jurist-2067953552.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056236191_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8356be25e4c278b8edfdeedfc192d6d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
В России изменились правила возврата некоторых товаров

Правила возврата некоторых товаров изменились в России с 1 февраля

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПункт выдачи заказов
Пункт выдачи заказов - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Пункт выдачи заказов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские покупатели с февраля могут при возврате некачественного технически сложного товара требовать возмещения разницы в цене, учитывая его износ и год выпуска, следует из изменений в закон "О защите прав потребителей".
Целью нововведения является защита покупателя от ситуации, когда из-за изменения цены он, возвращая товар, получает назад только ту сумму, которую заплатил, и не может купить новый с сопоставимыми характеристиками.
Логотип компании Samsung - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Samsung подал две заявки на регистрацию товарных знаков в России
31 января, 15:35
Теперь при возврате цена будет рассчитываться не просто от цены покупки, а от стоимости аналогичного товара, но с учетом износа приобретенного бывшего в употреблении товара ненадлежащего качества и года его выпуска.
Покупатель сможет получить разницу между ценой, по которой купил товар, и рыночной ценой аналогичного по характеристикам, износу, году выпуска товара в момент добровольного удовлетворения требования продавцом либо на момент вынесения судебного решения.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Юрист рассказал, как получить компенсацию за задержку товара с маркетплейса
15 января, 03:29
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала