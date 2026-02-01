Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае тигриное семейство увезли подальше от сел - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:03 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/tigr-2071501401.html
В Хабаровском крае тигриное семейство увезли подальше от сел
В Хабаровском крае тигриное семейство увезли подальше от сел - РИА Новости, 01.02.2026
В Хабаровском крае тигриное семейство увезли подальше от сел
Тигриное семейство в составе мамы-хищницы и трех ее тигрят выпустили в дикую природу, подальше от сел Хабаровского края, сообщает центр "Амурский тигр". РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T05:03:00+03:00
2026-02-01T05:03:00+03:00
хабаровский край
россия
комсомольский район
международный союз охраны природы
похищение подростка в красноярске
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155839/19/1558391925_0:27:578:352_1920x0_80_0_0_03ac95a2a48fb30e93200d2941170dd9.jpg
https://ria.ru/20260109/tigr-2066950264.html
https://ria.ru/20260108/tigr-2066845794.html
хабаровский край
россия
комсомольский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155839/19/1558391925_4:0:512:381_1920x0_80_0_0_c0969b30ddde0c2d987194aa7fd95f10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровский край, россия, комсомольский район, международный союз охраны природы, похищение подростка в красноярске, общество
Хабаровский край, Россия, Комсомольский район, Международный союз охраны природы, Похищение подростка в Красноярске, Общество
В Хабаровском крае тигриное семейство увезли подальше от сел

В Хабаровском крае тигрицу с тремя тигрятами увезли подальше от сел

© Геннадий ШаликовАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Геннадий Шаликов
Амурский тигр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАБАРОВСК, 1 фев - РИА Новости. Тигриное семейство в составе мамы-хищницы и трех ее тигрят выпустили в дикую природу, подальше от сел Хабаровского края, сообщает центр "Амурский тигр".
"Амурскую тигрицу с тремя тигрятами вернули в дикую природу. Самку и трех ее котят инспекторы охотнадзора Хабаровского края отловили в конце декабря 2025 года в окрестностях поселка Селихино Комсомольского района... "Тигриную семью" вернули в дикую природу на территории Хабаровского края, на отдалении от населенных пунктов, в местах с высокой численностью копытных животных", - говорится в публикации Telegram-канала центра.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Приморье выпустили в тайгу первого в этом году конфликтного тигра
9 января, 04:43
Ранее управление охотничьего хозяйства региона сообщало, что в ночь на 27 декабря в окрестностях села Селихино Комсомольского района была отловлена "конфликтная" самка амурского тигра в возрасте примерно трех-пяти лет без повреждений. Охотоведы более месяца пытались поймать животное, но тигрица, проявляя осторожность, каждый раз уходила от ловушек. Это был уже 16-й "конфликтный" хищник, отловленный в прошлом году. Про тигрят тогда не сообщалось.
Как разъяснил центр, местные жители не раз замечали тигрицу возле дорог, в непосредственной близости к населенному пункту. Она вела себя неспокойно.
«
"Инспекторы установили: самка охраняла свой выводок. Было принято решение отловить "семейство" для обеспечения безопасности проживающих рядом людей и сохранения редкого животного с потомством", - заключили в центре.
В России после зимней переписи 2021-2022 годов насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенного в Красные книги Международного союза охраны природы и России. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 особей. В дикой природе эти хищники обитают только на Дальнем Востоке РФ в Приморском и Хабаровском краях, а также Амурской и Еврейской автономной областях.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Приморье поймали амурского тигра, убившего лошадь
8 января, 09:40
 
Хабаровский крайРоссияКомсомольский районМеждународный союз охраны природыПохищение подростка в КрасноярскеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала