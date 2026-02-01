Против иркутского подростка возбудили дело о подготовке теракта

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Уголовные дела о государственной измене и подготовке теракта в Московской области возбуждены в отношении иркутского подростка, который на момент ареста учился в 11 классе, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.