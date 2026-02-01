Рейтинг@Mail.ru
Против иркутского подростка возбудили дело о подготовке теракта
05:41 01.02.2026
Против иркутского подростка возбудили дело о подготовке теракта
Против иркутского подростка возбудили дело о подготовке теракта - РИА Новости, 01.02.2026
Против иркутского подростка возбудили дело о подготовке теракта
Уголовные дела о государственной измене и подготовке теракта в Московской области возбуждены в отношении иркутского подростка, который на момент ареста учился в РИА Новости, 01.02.2026
происшествия, иркутск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Иркутск, Московская область (Подмосковье)
Против иркутского подростка возбудили дело о подготовке теракта

РИА Новости: против иркутского подростка возбудили дело о подготовке теракта

Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Уголовные дела о государственной измене и подготовке теракта в Московской области возбуждены в отношении иркутского подростка, который на момент ареста учился в 11 классе, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в апреле 2025 года суд в Иркутске отправил в СИЗО на тот момент одиннадцатиклассника по делу об участии в деятельности террористической организации. В июле на него возбудили дело об оправдании террористической деятельности, в сентябре – дела о публичных призывах к терроризму или его оправданию, а также о склонении к террористической деятельности или финансировании терроризма.
В сентябре в отношении обвиняемого было возбуждено и третье дело по факту приготовления к совершению террористического акта в Московской области. В ноябре появилось дело о госизмене "по факту оказания финансовой помощи иностранной организации в деятельности против Российской Федерации", следует из материалов. В декабре дела соединили в одно производство.
В материалах подчеркивается, что молодой человек "ранее нарушил избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, предпринял попытку скрыться от органа предварительного следствия".
ПроисшествияИркутскМосковская область (Подмосковье)
 
 
