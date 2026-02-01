Международная коалиция перебросила технику на север Ирака, сообщили СМИ

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Силы международной антитеррористической коалиции перебрасывают технику с военной базы Хараб Эль-Джейр в сирийской провинции Эль-Хасаке на территорию Ирака, сообщила сирийская газета Al-Watan в воскресенье.
"Силы международной коалиции перевозят военную технику с базы Хараб Эль-Джейр в районе Эль-Йаарубия на северо-востоке провинции эль-Хасаке на север Ирака. Воздушное пространство над базой патрулируют военные вертолеты", - передает корреспондент издания.
Через базу Хараб эль-Джейр у границы с Ираком ранее осуществлялся ввоз и вывоз всей техники, предназначенной для американских ВС в Сирии, а также пересекающих границу фур с зерном и цистерн с топливом. Прежде там находился сельскохозяйственный аэропорт, в 2016 году американские войска переоборудовали его в военную авиабазу.
В конце января сирийские СМИ сообщили, что сирийские власти достигли взаимопонимания с руководством курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС) о вводе в крупные города провинций эль-Хасаке и Ракка на северо-востоке Сирии сил внутренней безопасности, а также о полном прекращении огня на линиях боевого соприкосновения.
В свою очередь, пресс-служба СДС 30 января заявила, что командование СДС достигло соглашения с Дамаском о полном прекращении огня, отводе сирийской армии с линий боевого соприкосновения для начала военно-административной интеграции в провинции эль-Хасаке.
В середине января сирийская армия под предлогом концентрации курдских сил на западном берегу реки Евфрат в районе Дейр-Хафер начала наступление на позиции СДС. После нескольких дней боестолкновений при посредничестве США была достигнута договоренность о полном выводе сил СДС на восточный берег реки Евфрат. Позже командование курдских формирований согласилось передать под контроль сирийской армии провинции Ракка и Дейр-эз-Зор настаивая на сохранении полномочий курдской автономной администрации в провинции эль-Хасаке. Менее чем через сутки после достижения очередного соглашения стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и столкновения возобновились в районе города Кобани, который оказался в окружении сирийской армии и города эль-Хасаке - административном центре одноименной провинции.
После очередных переговоров при участии международных посредников сирийское военное ведомство 24 января объявило о продлении режима прекращения огня на всех участках боевого соприкосновения с СДС сроком на 15 дней после завершения объявленного ранее четырехдневного перемирия. Несмотря на официальные заявления, командование СДС вновь обвинило сирийскую армию в попытках масштабного наступления на город Кобани при поддержке артиллерии и турецких беспилотников.
