Член экипажа захваченного США танкера "Маринера" вернулся в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Член экипажа танкера "Маринера", который был задержан военными США в Северной Атлантике, Максим Карпенко вернулся в Керчь, он рассказал об обстоятельствах захвата судна и освобождения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила РИА Новости, что два российских моряка с танкера "Маринера" отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию

Крым Карпенко добрался поездом из Москвы , куда прилетел из Стамбула . На вокзале в Керчи его встретили родные и журналисты. Он рассказал, что американцы преследовали танкер более двух недель, а экипаж, зная о ситуации с другими судами, которые шли из Венесуэлы , был морально готов к событиям.

"Они то подходили, то отдалялись, сигналили, маневры были разные. Конечно, мы готовились, а когда на радаре увидели, что там уже три парохода, поняли, что это все... Нас окружила куча вертолетов, их, по-моему, девять было, и высадились американцы с британцами и захватили нас... Штурм был впечатляющим, конечно", – рассказал Карпенко журналистам.

По его словам, на судне груза не было, танкер шел, подняв флаг РФ. После захвата корабль отогнали в территориальные воды Шотландии и 20 дней моряки были в плену, на полу в камбузе.

"Спали на полу, в туалет под автоматами ходили, купались раз в четыре дня. Не издевались, на просьбу о таблетке (при недомогании – ред.) игнорировали, просьбу о консуле тоже игнорировали", – рассказал моряк.

Спустя 20 дней плена без объяснения причин весь экипаж, состоящий из 28 моряков, включая двух граждан России, отпустили, добавил Карпенко. Он поблагодарил власти России и Крыма за помощь в освобождении и возвращении на Родину.