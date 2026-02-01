Рейтинг@Mail.ru
Член экипажа захваченного США танкера "Маринера" вернулся в Крым - РИА Новости, 01.02.2026
13:42 01.02.2026
Член экипажа захваченного США танкера "Маринера" вернулся в Крым
Член экипажа захваченного США танкера "Маринера" вернулся в Крым
Член экипажа танкера "Маринера", который был задержан военными США в Северной Атлантике, Максим Карпенко вернулся в Керчь, он рассказал об обстоятельствах... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T13:42:00+03:00
2026-02-01T13:42:00+03:00
Член экипажа захваченного США танкера "Маринера" вернулся в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Член экипажа танкера "Маринера", который был задержан военными США в Северной Атлантике, Максим Карпенко вернулся в Керчь, он рассказал об обстоятельствах захвата судна и освобождения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила РИА Новости, что два российских моряка с танкера "Маринера" отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию.
В Крым Карпенко добрался поездом из Москвы, куда прилетел из Стамбула. На вокзале в Керчи его встретили родные и журналисты. Он рассказал, что американцы преследовали танкер более двух недель, а экипаж, зная о ситуации с другими судами, которые шли из Венесуэлы, был морально готов к событиям.
"Они то подходили, то отдалялись, сигналили, маневры были разные. Конечно, мы готовились, а когда на радаре увидели, что там уже три парохода, поняли, что это все... Нас окружила куча вертолетов, их, по-моему, девять было, и высадились американцы с британцами и захватили нас... Штурм был впечатляющим, конечно", – рассказал Карпенко журналистам.
По его словам, на судне груза не было, танкер шел, подняв флаг РФ. После захвата корабль отогнали в территориальные воды Шотландии и 20 дней моряки были в плену, на полу в камбузе.
"Спали на полу, в туалет под автоматами ходили, купались раз в четыре дня. Не издевались, на просьбу о таблетке (при недомогании – ред.) игнорировали, просьбу о консуле тоже игнорировали", – рассказал моряк.
Спустя 20 дней плена без объяснения причин весь экипаж, состоящий из 28 моряков, включая двух граждан России, отпустили, добавил Карпенко. Он поблагодарил власти России и Крыма за помощь в освобождении и возвращении на Родину.
Танкер Bella 1 начал коммерческий рейс под флагом Гайаны, но недалеко от Венесуэлы развернулся и ушел в Атлантический океан, не подчинившись требованиям корабля береговой охраны США следовать в американский порт. Затем 24 декабря 2025 года судно сменило название на "Маринера" и получило временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ. Минтранс России указывал, что оно было выдано на основании российского законодательства и норм международного права.
