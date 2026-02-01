https://ria.ru/20260201/tanker-2071543651.html
Член экипажа захваченного США танкера "Маринера" вернулся в Крым
Член экипажа захваченного США танкера "Маринера" вернулся в Крым - РИА Новости, 01.02.2026
Член экипажа захваченного США танкера "Маринера" вернулся в Крым
Член экипажа танкера "Маринера", который был задержан военными США в Северной Атлантике, Максим Карпенко вернулся в Керчь, он рассказал об обстоятельствах... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T13:42:00+03:00
2026-02-01T13:42:00+03:00
2026-02-01T13:42:00+03:00
в мире
россия
сша
керчь
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066771339_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f9106084c08413232b1af87c2adf2c56.jpg
https://ria.ru/20260130/tanker-2071277614.html
https://ria.ru/20260128/marinera-2070716834.html
https://ria.ru/20260125/frantsiya-2070194800.html
россия
сша
керчь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066771339_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0d3d6c4e5c6403c8a2c18a12c13b6fb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, керчь, мария захарова
В мире, Россия, США, Керчь, Мария Захарова
Член экипажа захваченного США танкера "Маринера" вернулся в Крым
РИА Новости: член экипажа захваченного США танкера "Маринера" вернулся в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Член экипажа танкера "Маринера", который был задержан военными США в Северной Атлантике, Максим Карпенко вернулся в Керчь, он рассказал об обстоятельствах захвата судна и освобождения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
ранее сообщила РИА Новости, что два российских моряка с танкера "Маринера" отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию
.
В Крым
Карпенко добрался поездом из Москвы
, куда прилетел из Стамбула
. На вокзале в Керчи
его встретили родные и журналисты. Он рассказал, что американцы преследовали танкер более двух недель, а экипаж, зная о ситуации с другими судами, которые шли из Венесуэлы
, был морально готов к событиям.
"Они то подходили, то отдалялись, сигналили, маневры были разные. Конечно, мы готовились, а когда на радаре увидели, что там уже три парохода, поняли, что это все... Нас окружила куча вертолетов, их, по-моему, девять было, и высадились американцы с британцами и захватили нас... Штурм был впечатляющим, конечно", – рассказал Карпенко журналистам.
По его словам, на судне груза не было, танкер шел, подняв флаг РФ. После захвата корабль отогнали в территориальные воды Шотландии
и 20 дней моряки были в плену, на полу в камбузе.
"Спали на полу, в туалет под автоматами ходили, купались раз в четыре дня. Не издевались, на просьбу о таблетке (при недомогании – ред.) игнорировали, просьбу о консуле тоже игнорировали", – рассказал моряк.
Спустя 20 дней плена без объяснения причин весь экипаж, состоящий из 28 моряков, включая двух граждан России, отпустили, добавил Карпенко. Он поблагодарил власти России и Крыма за помощь в освобождении и возвращении на Родину.
Танкер Bella 1 начал коммерческий рейс под флагом Гайаны
, но недалеко от Венесуэлы развернулся и ушел в Атлантический океан
, не подчинившись требованиям корабля береговой охраны США
следовать в американский порт. Затем 24 декабря 2025 года судно сменило название на "Маринера" и получило временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ. Минтранс России указывал, что оно было выдано на основании российского законодательства и норм международного права.