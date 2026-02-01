https://ria.ru/20260201/svo-2071537620.html
ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры
ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 01.02.2026
ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры
ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T12:57:00+03:00
2026-02-01T12:57:00+03:00
2026-02-01T13:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880015055_0:24:2459:1407_1920x0_80_0_0_0257de0dda3036e71088c2fa93d39999.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880015055_272:0:2459:1640_1920x0_80_0_0_f6735a35b10db9b0098e08b0b717bea5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры
ВС РФ поразили используемые в интересах ВСУ объекты транспортной инфраструктуры