ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах страны, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.