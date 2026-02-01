https://ria.ru/20260201/svo-2071534164.html
ВСУ потеряли более 150 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 150 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение живой силе и технике пяти бригад и одного полка украинских войск,... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T12:31:00+03:00
2026-02-01T12:31:00+03:00
2026-02-01T13:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
красный лиман
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
2026
