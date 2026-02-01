Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 150 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 01.02.2026 (обновлено: 13:41 01.02.2026)
ВСУ потеряли более 150 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение живой силе и технике пяти бригад и одного полка украинских войск,... РИА Новости, 01.02.2026
ВСУ потеряли более 150 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение живой силе и технике пяти бригад и одного полка украинских войск, противник потерял более 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Петровка, Шийковка, Кутьковка, Паламаревка, Глушковка, Новоплатоновка и Боровая в Харьковской области, а также у Красного Лимана в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили более 150 военнослужащих, боевую бронированную машину и десять автомобилей. Уничтожены шесть складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
