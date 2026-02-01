ВСУ потеряли более 150 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение живой силе и технике пяти бригад и одного полка украинских войск, противник потерял более 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.